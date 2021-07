Feste Lüftungsanlage statt mobiler Geräte

Maisach

Von Helga Zagermann schließen

Viele Kommunen kaufen jetzt mobile Luftreiniger für Schulen. Maisach geht einen anderen Weg: Man will eine feste Lüftungsanlage in die Grundschule einbauen – auch wenn die Umsetzung länger dauert.

Maisach – Schon am 8. Juli war das Thema im Gemeinderat besprochen worden. Damals hatte das Gremium entschieden, mobile Geräte für die Grundschulen in Maisach und in Gernlinden zu kaufen, sobald die Förderbedingungen feststehen. In der jüngsten Sitzung drei Wochen später nun die Rolle rückwärts: Statt mobile Reiniger zu kaufen möchte man eine feste Lüftungsanlage in die Grundschule Maisach einbauen.

In der Schule in Gernlinden gibt es ein solches System bereits seit zehn Jahren. Und die Bau- und Wartungsfirma der dortigen Anlage hat laut Bürgermeister Hans Seidl (CSU) bestätigt, dass das System im Kampf gegen Coronaviren zuverlässig arbeite.

Am Montag hatte eine Besprechung mit den Schulleiterinnen, mit Lehrkräften und Elternvertretern stattgefunden. Dabei kristallisierte sich heraus, dass man in Gernlinden auf die feste Anlage setzt, durch die der Luftaustausch sogar besser funktioniere als mit den mobilen Filtern. Und in Maisach sind die Reiniger wegen ihrer Größe, des Lärms und entstehenden „Winds“ mehrheitlich nicht erwünscht. Daher schlug die Verwaltung dem Gemeinderat vor, die Maisacher Schule mit einer festen Lüftung nachzurüsten. Das sei nachhaltiger und kostengünstiger, hieß es.

Die Kosten

Mobile Geräte für beide Schulen hätten geschätzt 400 000 Euro gekostet. Die Hälfte der Summe würde der Freistaat übernehmen. Doch die Kommune hätte zusätzlich die Wartung zahlen müssen, bis zu 220 000 Euro für alle Geräte pro Jahr.

Die Kosten für eine feste Anlage für die Grundschule Maisach werden derzeit auf 250 000 Euro geschätzt. Hier gibt es ein Bundesförderprogramm und damit einen Zuschuss von bis zu 80 Prozent, wenn die Anlage innerhalb eines Jahres realisiert wird. Und genau das ist der Knackpunkt: Natürlich dauert es länger, eine Schule umzubauen als einfach mobile Luftreiniger aufzustellen. Frühestens Anfang 2022, vielleicht auch erst im Frühjahr, könnte die Lüftung in der Maisacher Schule laufen. Man müsste also irgendwie mit Masken, Abstand, Lüften und CO 2 -Ampeln durch den Winter kommen.

Die Grünen wollten deshalb für den Übergang umgehend mobile Geräte kaufen. Das gebe mehr Sicherheit und ermögliche hoffentlich mehr Präsenzunterricht, so Barbara Helmers. Doch der Rest des Gemeinderats stimmte dagegen. Die Entscheidung, die Maisacher Schule mit einer festen Anlage auszurüsten, fiel dann einstimmig.

Am Anfang und am Ende der Gemeinderatssitzung beschwerte sich Grünen-Fraktionschefin Barbara Helmers darüber, dass sie in der Sitzung am 8. Juli nicht ausreden durfte. Richtig sei, sie habe damals Druck gemacht, möglichst schnell solche mobilen Geräte zu kaufen. Dann sei ihr aber das Wort entzogen worden. Sie hätte damals noch vorbringen wollen, dass man auch die Förderung des Bundes von festverbauten Anlagen in Anspruch nehmen könne. Dafür nämlich stehen die Zuschussvoraussetzungen seit Juni fest.