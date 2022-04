Feilschen um Finanzierung der Festwoche - es stehen schwierige Gespräche bevor

Von: Helga Zagermann

Das Rathaus in Maisach. © Weber

Die Maisacher Festwoche soll von 19. bis 28. August stattfinden. Doch vorher müssen sich Gemeinde und Festwirt Jochen Mörz auf den finanziellen Rahmen einigen. Es stehen schwierige Gespräche an.

Maisach – Der Termin steht: Von 19. bis 28. August soll in Maisach Festwoche sein. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Doch ansonsten ist noch vieles offen. Denn Gemeinde und Wirt sind sich längst nicht einig, wer welche Kosten übernimmt. Weitere Gespräche stehen an.

Festwoche Maisach: Wieder Schafschau

Im Gemeinderat betonte Bürgermeister Hans Seidl (CSU), dass man Mörz entgegenkommen wolle. Das Angebot: Es soll alles wie früher stattfinden, also Einzug, Schafschau, Seniorennachmittag, Tag der Vereine und ein Kabarettabend, damit Besucher angelockt werden. Zudem will man dem Wirt die Platzmiete erlassen. Das sind, je nach verkaufter Biermenge, 3000 bis 5000 Euro, die Mörz nicht zahlen muss. Weiter, so Seidl, könne man den Wirt finanziell nicht unterstützen. Das Ganze müsse gerecht werden.

Bei ersten Gesprächen hatte der Wirt angesichts der Pandemie auf die schwierige Lage von Schaustellern und seines Betriebs hingewiesen – und sich höhere Zuschüsse gewünscht. Zum Tagblatt sagt er: „Es kann nicht sein, dass ein Betrieb das ganze finanzielle Risiko stemmen muss.“ In Maisach seien die Stromkosten extrem hoch – bei zuletzt sinkenden Umsätzen im Festzelt. Man müsse zusammen die Kosten in den Griff bekommen. Er hänge an der Festwoche, so Mörz, Schließlich sei er seit 30 Jahren deren Wirt – und damit länger als in Bruck, Puchheim und Mammendorf. Aber er habe das Gefühl, dass Maisach ihn nicht mehr haben wolle – wozu sonst die Neuausschreibung des Festzeltbetriebs ab 2023?

Festwoche Maisach: Neue Ausschreibung

Seidl betont, dass man turnusgemäß den Betrieb neu ausschreibe. Er hoffe, dass sich Mörz um eine Fortsetzung der Zusammenarbeit bewerbe. Seidl: „Wir werden nur schwer einen besseren Wirt finden.“ Jahrelang habe man sehr gut kooperiert. Der Bürgermeister ist der Meinung, dass jeder ein Stück der Preissteigerungen zu tragen habe: die Gemeinde, der Wirt, die Schausteller und die Bürger (durch höhere Kosten für Essen und Bier sowie Fahrgeschäfte). Dann sei die Festwoche zu stemmen.

Mörz hat das Angebot der Gemeinde erhalten und will dieser Tage antworten. Er denkt, dass schwierige Verhandlungen anstehen. Auf die wird auch Einfluss haben, wie das Volksfest in Bruck läuft. Roland Müller, langjähriger Volksfestreferent, sagte im Maisacher Gemeinderat, dass es gut sei, dass noch einige Volksfeste (bewirtet von Mörz) vor der Festwoche stattfinden: Weil Maisach erst am Ende der Saison dran sei, könne man sich entsprechend den Erfahrungen bis dahin zielgenau aufstellen.

