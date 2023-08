Großeinsatz: Stallung brennt in Maisachs Zentrum - Straße weiterhin gesperrt - teilweise 164 Retter im Einsatz

Von: Lisa Fischer

Eine Stallung im Maisacher Ortszentrum fing Feuer. Die Rettungskräfte vermieden, dass die Flammen auf die angrenzenden Gebäude übergriffen. © Feuerwehr Maisach

Seit Donnerstagabend läuft in Maisach ein Großeinsatz. In einer Scheune im Zentrum ist ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte sind noch vor Ort. Die Straße ist gesperrt.

Maisach - Großeinsatz in Maisach: Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Maisach gegen 19.27 Uhr in die Nähe der Bahnhofsstraße alarmiert. Dort stand eine landwirtschaftliche Halle in Flammen. Eine dicke Rauchwolke zeichnete sich weit ab. Auch am Freitagmittag ist die Bahnhofstraße gesperrt.

Die Retter der Feuerwehr Maisach erhielten kurz nach dem Notruf Unterstützung von den benachbarten Feuerwehren Gernlinden, Überacker, Rottbach, Germerswang, Gröbenzell, Olching und Esting sowie vom Technischen Hilfswerk. Insgesamt halfen 164 Feuerwehrleute aus dem Landkreis, sagt Maisachs Feuerwehrkommandant Andreas Müller.

Gegen 2 Uhr seien die benachbarten Helfer abgerückt. Die Maisacher Feuerwehrleute hingegen sind auch über zwölf Stunden nach der Alarmierung vor Ort, wie Müller auf Nachfrage berichtet. Die Bahnhofstraße ist weiterhin gesperrt. Stand 12 Uhr wird die verbrannte Halle Stück für Stück von einem Spezialunternehmen abgetragen. Dabei flammen immer wieder Glutnester auf, so Müller.

Die Brandursache ist unklar. Verletzt wurde niemand.