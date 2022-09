Feuerwehrreferent verabschiedet sich nach 26 Jahren

Von: Helga Zagermann

Leonhard Hainzinger saß seit 1996 im Gemeinderat. © mm

Ein paar Tage vor seinem 70. Geburtstag hat Leonhard Hainzinger seiner Familie und sich selbst ein Geschenk gemacht: mehr Zeit miteinander. Die wird dadurch frei, dass sich der Maisacher nach 26 Jahren aus dem Gemeinderat zurückgezogen hat. Seit 1996 war er Feuerwehrreferent des Gremiums.

Maisach – Schon 1990 war Hainzinger – den die meisten „Hardi“ nennen – auf der CSU-Liste angetreten. Es reichte knapp nicht. Doch ab 1996 saß er dann im Gemeinderat. Und bekam vom damaligen Bürgermeister Gerhard Landgraf das Feuerwehrreferat zugeteilt. „Das sei nicht viel Arbeit, hat er damals zu mir gesagt“, erinnert sich Hainzinger – und lacht. Denn das habe sich dann in der Praxis ganz anders herausgestellt. Kein Wunder, ist doch Maisach die flächengrößte Gemeinde im Landkreis mit sechs Ortsteilfeuerwehren.

Aber Hainzinger arbeitete sich ein. Immer wieder, denn im Feuerwehrwesen ändert sich sehr schnell sehr viel. Die Praxis hatte er in jüngeren Jahren als Aktiver der Feuerwehr Malching kennengelernt – sein Heimatort Lindach gehörte damals zur früher eigenständigen Gemeinde Malching. Die Liebe und schließlich die Heirat brachten Hainzinger nach Maisach – und dann machte der aktive Feuerwehrdienst keinen Sinn mehr, zumal er nach einer landwirtschaftlichen Ausbildung als Angestellter des Tiergesundheitsdiensts den ganzen Tag unterwegs war. Er besuchte Landwirte in den Regionen Bruck, Landsberg, Dachau, Weilheim, Schongau und Garmisch und beriet sie zum Thema „Qualität in der Milcherzeugung“.

Obwohl nicht mehr aktiv in der Wehr, gibt es wohl wenige Menschen im Landkreis, die so viele Feuerwehrversammlungen und -besprechungen besucht haben wie Leonhard Hainzinger. Und mit Unterstützung aus dem Rathaus und von den Kommandanten konnten in seiner Zeit als Referent viele Projekte durchgezogen werden: neue Fahrzeuge und Schutzanzüge, der An- und Umbau der Wache in Gernlinden und vieles mehr. Im Gemeinderat kämpfte er immer für seine Feuerwehren – und wünschte sich zum Abschied vom Gremium, dass man die ehrenamtlichen Retter auch weiterhin so gut unterstütze.

Der Feuerwehrtag am Schlusstag der Maisacher Festwoche ist ungeplant, aber umso schöner zu einer Art Abschiedsfeier für den Referenten geworden. Mit den Kommandanten will Hainzinger noch Ausstand feiern, ebenso mit dem Gemeinderat, der ihn mit Geschenken verabschiedete.

Jetzt, mit 70, bleibt ihm mehr Zeit. Fürs Radeln, Fotografieren und seinen Garten. Für Ehefrau Traudi, Tochter Susanne und Sohn Andreas. Die drei Enkel, vier, sieben und elf Jahre alt. Alle leben in Maisach. Nun kann man sich öfter treffen. Zum Beispiel am Schulweg. Denn als das älteste Enkelkind in die Schule kam, startete Hainzinger als Schulweghelfer. Beim Schulstart des zweiten Enkels machte er weiter – und will durchziehen, bis auch die Vierjährige ABC-Schützin ist.

Die Kleinste freut sich besonders, den Opa öfter zu sehen. Sie hatte einmal, als Hainzinger wieder bei einem Termin war, vorwurfsvoll in die Familienrunde gefragt: „Ist der Opa schon wieder beim Bürgermeister?“

Jetzt muss Hainzinger nicht mehr in den Gemeinderat – dann kann es vielleicht bald wieder mit der ganzen Familie zum Urlaub auf dem Bauernhof gehen. In der Coronazeit hatte der 70-Jährige, der seit sechs Jahren im Ruhestand ist, festgestellt, wie schön es ist, weniger Termine zu haben und Zeit miteinander zu verbringen. Der 70-Jährige betont, dass das Engagement ohne die Unterstützung seiner Frau nicht möglich gewesen wäre. Auch für sie sei sein Rückzug ein Geschenk.

Seine Vereine wird Leonhard Hainzinger auch künftig besuchen: Er ist Gründungsmitglied und Kassier des SV Malching, zudem im Ortsteil bei den Schützen und den Veteranen, in Maisach beim SC, VdK, bei den Veteranen, im Obst- und Gartenbauverein sowie bei der Blaskapelle – die ihm zum runden Geburtstag ein Ständchen spielte.

