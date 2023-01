Kein Beitritt zum Verein: Maisach findet sich kinderfreundlich genug

Verzicht auf Siegel

Maisach verzichtet auf das Siegel „Kinderfreundliche Kommune“ des gleichnamigen Vereins. Der Gemeinderat findet, man sei bereits kinderfreundlich, ein Vereinsbeitritt bewirke nichts. Dennoch werden Kinder-/Familienfreundlichkeit im Auge behalten.

Maisach – Das Thema liegt seit Mitte 2021 auf dem Tisch. Damals hatte die SPD beantragt, den Verein „Kinderfreundliche Kommunen“ zu kontaktieren und die Möglichkeiten zu prüfen. Zudem hatte Familienreferentin Evi Huttenloher (CSU) beantragt, Defizite bei Kinder- und Familienfreundlichkeit aufzuzeigen und zu hinterfragen, ob das Siegel Sinn mache.

Beide Anträge lehnte der Maisacher Gemeinderat jüngst einstimmig ab – nach Diskussion und Nachbesserung am Beschlussvorschlag. So legte man fest, dass ein Vereinsbeitritt nicht angestrebt wird. Dafür will man künftig regelmäßig an Runden Tischen über Kinder- und Familienfreundlichkeit sprechen und Verbesserungen anstreben.

Blick von außen

Auf Antrag von Angelika Simon-Kraus (Grüne) wurde festgehalten, dass man für das Jahr 2024 wieder hinterfragen soll, ob man sich Beratung holt. „Ein Blick von außen bringt oft andere Erkenntnisse“, sagte die Sozialpädagogin. In Maisach fehle die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen. Da könne man sicher noch „einige Schritte weiter gehen, als dass der Bürgermeister die vierten Klassen im Rathaus empfängt“. Man müsse den „Aspekt der Beteiligung in professioneller Form einführen“. Selbst wenn Rathaus- und Kita-Mitarbeiter sowie Vertreter von Kinder- und Jugendeinrichtungen der Meinung seien, Maisach sei bereits recht kinderfreundlich.

Angelika Simon Kraus bezog sich auf einen Runden Tisch, der im November 2022 stattgefunden hatte und von dem im Gemeinderat berichtet wurde. Das Rathaus hatte Vertreter von Kitas, Schulen, Mittagsbetreuung, der Jugendbegegnungsstätte und Spielkreise sowie des Familienstützpunkts eingeladen, um Verein und Siegel „Kinderfreundliche Kommune“ vorzustellen. Tenor der Versammlung, so das Rathaus, sei gewesen, dass es für Kinderfreundlichkeit kein Siegel brauche. Zudem werde Maisach in der Bevölkerung bereits als kinderfreundlich angesehen, man biete vieles an, auch im Familienstützpunkt.

Das sei aber nur ein Blick von innen und auf sich selbst, wandte Simon-Kraus ein. Externe Hilfestellung könne nicht schaden, wenn die Gemeinde hoffentlich bald wieder Geld für so etwas habe. Denn die knappen Finanzmittel waren der zweite Ablehnungsgrund. Die Teilnahme am vier Jahre dauerenden Prozess würde 33 000 Euro kosten.

Am Runden Tisch Defizite benennen

24 000 Euro werden fällig für eine Bestandsaufnahme mit Kinder- und Jugendbeteiligung, die Erstellung eines Aktionsplans und Begleitung der Umsetzung konkreter Maßnahmen. Erst wenn das geschehen ist, erhält die Kommune das Siegel. Will sie es für die kommenden drei Jahre behalten, kostet das weitere 9000 Euro. Nicht eingerechnet sind die viel höheren Kosten für die Umsetzung von Maßnahmen. Das Geld könne nicht investieren, fand der Gemeinderat.

Das wäre auch den Jugendarbeit leistetenden Vereinen nicht vermittelbar, sagte Waltraut Wellenstein (SPD): Denen habe man gerade die Zuschüsse gekürzt.

Ein nächster Runder Tisch soll nun Ende Februar/Anfang März stattfinden. Zwei Defizite sind bereits ausgemacht worden: Man muss die Heranwachsenden mehr beteiligen an Projekten, etwa bei der Gestaltung von Spielplätzen; und man könnte Hilfe-Inseln für Kinder in örtlichen Geschäften einrichten, damit sie dort in kleinen und großen Notfällen Unterstützung bekommen.

Im Landkreis ist Puchheim seit 2016 „kinderfreundliche Kommune“, Germering laut Homepage des Vereins seit Juli 2022. Ansonsten beteiligen sich aus Bayern nur noch Garmisch-Partenkirchen, Regensburg und Landshut. Der Verein mit Hauptsitz in Köln wurde vor zehn Jahren gegründet. Bundesweit gibt es 47 Teilnehmer-Kommunen.

