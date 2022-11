Frühere Fliegerhorst-Startbahn soll weg - doch was sagt der Bund dazu?

Von: Helga Zagermann

Die Start- und Landebahn (Mitte) am Fliegerhorst: Maisachs Gemeinderat überlegt, ob es sich lohnt, einen Teil zu entsiegeln. © Carmen Voxbrunner

Einen Teil der Startbahn auf dem Fliegerhorst zu entsiegeln – das wäre ein Wunsch des Gemeinderats Maisach. Daher will man Kontakt zum Bund aufnehmen, dem das Areal gehört.

Maisach – Zudem muss geklärt werden, welche Vor- und Nachteile ein Teilrückbau in Hinblick auf Artenschutz und Altlasten hätte.

In der Gemeinderatssitzung berichtete Rathaus-Amtsleiter Peter Eberlein, wie es zur Idee eines Teilrückbaus kam. Er habe sich an eine Parole aus der Zeit des Kampfes gegen die Zivilflieger auf dem Flugplatz erinnert: „Die Startbahn muss weg!“ Er habe dieses Ziel noch immer vor Augen, zumal BMW seinen Rückzug angekündigt habe und dann nur noch der westliche Bereich als Fahrsicherheitsstrecke der Polizei genutzt werde. Für die Startbahn, die auf einer Länge von rund 3,2 Kilometern und mit einer Breite von 60 Metern das FFH-Gebiet zerschneidet, gebe es sonst keine Nachfolgenutzung. Warum also nicht rund 1,8 Kilometer der Piste zurückbauen?

Maisach will beim Öko-Konto profitieren

Ziele Maisachs wären, größere zusammenhängende Schutzflächen und weitere Versickerungsflächen zu schaffen. Vor allem aber will die Kommune nicht nur für die Natur, sondern auch für sich selbst etwas gewinnen: Wenn sie dem Bund Teilflächen der Startbahn abkauft, Beton entfernt und Flächen zu Mähwiesen und Kalkmagerrasen umbaut, bekommt sie Punkte auf ihrem Ökokonto gutgeschrieben und kann diese Flächen als Ausgleichsflächen gegenrechnen lassen, wenn anderswo auf Maisacher Flur gebaut und damit versiegelt wird. Dann müsste man solche Ausgleichsflächen nicht der Landwirtschaft wegnehmen.

Der Artenschutz

Der Gemeinderat stand geschlossen hinter der Idee. Beschlossen wurde, dass das Rathaus Kontakt zur Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) aufnehmen soll. Denn das Areal gehört dem Bund. Die Gemeinde hat zwar Planungshoheit über die Flächen, kann ohne die Zustimmung des Besitzers aber nichts ausrichten. Bei der Bima soll gefragt werden, was man von der Idee hält, ob sie Flächen verkauft und in der Folge Maisachs Ökokonto anwachsen könnte.

Erst bei einem „Ja“ der Bima folgen weitere Schritte. Dann nämlich muss genau geprüft werden, ob eine Entsiegelung vorteilhaft für den Artenschutz wäre oder zu unerwünschten Störungen führen würde. Zudem muss die Altlastenproblematik detailliert untersucht werden. Heike Demants (Grüne) mahnte: „Wir müssen uns vorher kundig machen: Was gewinnen wir, was können wir verlieren?“ Sie warnte vor der Kontamination des Bodens. Ihr Antrag, auch dazu Gutachten erstellen zu lassen, wurde in den Beschluss übernommen.

Weil man die Startbahn auf dem Gelände kaum sehe und einige geschützte Arten auch Betonflächen nutzen, brachte Angelika Simon-Kraus (Grüne) eine weitere Idee ins Spiel: Vielleicht könne man auch nur Querstreifen der Startbahn wegfräsen und zu Wiese machen. Dann seien die FFH-Flächen punktuell verbunden und Tier könnten kreuzen.

Solarpark auf Piste wohl vom Tisch

So gut wie vom Tisch ist ein Vorschlag des Bund Naturschutz: Auf der Startbahn auf dem ehemaligen Fliegerhorst-Gelände kann wohl kein Solarpark gebaut werden – durch die Blendwirkung der Module werden negative Auswirkungen auf Flora und Fauna erwartet. Von der Regierung von Oberbayern (Höhere Naturschutzbehörde) kam jedenfalls bereits eine negative Stellungnahme zu einem Solarpark.

