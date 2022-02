Freibad: Klage in nächster Instanz droht

Von: Stefan Reich

Das Edelstahlbecken im Maisacher Freibad. © archiv

Im September wurde vor dem Verwaltungsgericht München die Lärmklage einer Anwohnerin des Maisacher Freibades verhandelt. Nun liegt die schriftliche Urteilsbegründung vor.

Maisach – Und die liefert der Klägerin und ihrem Anwalt offenbar genug Anhaltspunkte, um in die nächste Runde zu gehen.

Ewald Zachmann, der die klagende Anwohnerin vertritt, sagte auf Nachfrage unserer Zeitung, er werde die Zulassung der Berufung beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof beantragen. Für die Gemeinde, die eigentlich bald in die Sanierung des Bades investieren – oder sich für eine andere Lösung entscheiden – muss, bleiben damit rechtliche Unsicherheiten weiter bestehen.

„Momentan ist das noch kein Beinbruch für uns“, sagt Maisachs Bürgermeister Hans Seidl (CSU). Man befinde sich derzeit in der Planungsphase für die beschlossenen Sanierungsarbeiten. Die werde man aber erst nach der Badesaison 2022 ausschreiben. Durchgeführt werden soll die Sanierung bis zum Beginn der Saison 2023. „Es wird dann vielleicht auch noch Einschränkungen im Betrieb geben“, sagt Seidl. „Es werden wohl nicht alle Arbeiten bis Mai erledigt sein.“

Nach der Verhandlung über die Lärmklage in erster Instanz geht die Gemeinde davon aus, dass sie ihr Bad an gleicher Stelle wie bisher weiter betreiben kann. Juristisch ging es um die Frage, ob das bisherige Bad eine Sportstätte oder eine reine Freizeiteinrichtung, also ein Spaßbad ist. Für Sportstätten gelten etwas großzügigere Lärmgrenzwerte.

Eine Sportstätte

Für das Verwaltungsgericht handelt es sich eindeutig um eine Sportstätte. Bahnen für sportliches Schwimmen seien vorhanden, Schulen und Sportvereine würden regelmäßig zu diesem Zweck ins Bad kommen. An dieser Einschätzung ändert für das Gericht auch das Vorhandensein einer 46 Meter langen Rutsche nichts.

Würde die Gemeinde im Zuge der Sanierung nun aber großzügig in publikumswirksame Attraktionen investieren oder gar das Schwimmerbecken abschaffen, wäre der Status als Sportstätte möglicherweise gefährdet. Diese Erkenntnis habe man aus der ersten Verhandlung gewonnen, sagt Bürgermeister Seidl.

Doch noch droht auch eine gänzlich andere juristische Einschätzung des Ist-Zustandes durch eine höhere Instanz. Entscheidet der Bayerische Verwaltungsgerichtshof – anders als das Münchner Verwaltungsgericht –, dass die Lärmwerte für ein Freizeitbad gelten, könnte es schon mit dem bisherige Betrieb eng werden. Der Gerichtshof könnte gar zur Auffassung kommen, dass die Werte greifen, die für ein reines Wohngebiet als zumutbar gelten. In einem solchen steht das Haus der Klägerin.

Frage nach Lärm-Grenzwerten

Das Verwaltungsgericht ist der Ansicht, dass dort mit Bezug auf das Freibad die Grenzwerte für allgemeine Wohngebiete gelten. „Das ist ein weiterer möglicher Ansatzpunkt für eine Berufung“, sagt Rechtsanwalt Zachmann. „Aber nicht der einzige.“ Bisher habe die Gemeinde nicht gemessen, wie laut der Badebetrieb sei, sondern dies nur aus den Besucherzahlen berechnen lassen. Dabei habe man stets erwachsene Besucher zugrunde gelegt. Da viele Kinder das Bad besuchen würden, müsse man anders rechnen.

Die Klägerin hatte gefordert, dass die Gemeinde entweder die Besucherzahl oder die Öffnungszeiten des Bades begrenzt. Das würde einen einigermaßen wirtschaftlichen Betrieb deutlich erschweren.

Berufung muss erst zugelassen werden

Wann eine Entscheidung der nächsten Instanz vorliegen könnte, ist ungewiss. Bis Ende des Monats muss der Antrag auf Berufung gestellt sein, dann bleiben weitere zwei Monate zum Einreichen der Begründung. Dann vergeht Zeit, bis über die Zulassung entschieden ist. Wird die Berufung zugelassen, ist völlig offen, wann verhandelt wird. Zwischen dem Einreichen der Klage und der Verhandlung in erster Instanz vergingen zweieinhalb Jahre.

