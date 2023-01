„Das wäre der Super-GAU“: Gewerbe am Fußbergmoos abgelehnt

Von: Helga Zagermann

Das Fußbergmoos ist Lebensraum vieler seltener Pflanzen und Tiere. © Rita Verma

Der Gemeinderat in Maisach hat den Antrag für den Neubau eines Gartenbaubetriebs in Fußbergmoos abgelehnt.

Maisach – Man will in dem Gebiet im Außenbereich kein kleines Gewerbegebiet haben und auch keine Splittersiedlung. Und eine Privilegierung durch Land- oder Forstwirtschaft ist nicht gegeben.

Keine Privilegierung

Der Grundeigentümer wollte an der Moosalmstraße ein Wohnhaus mit Garage, ein Büro- und Wohngebäude, ein Gewächshaus, Lagerboxen und elf Parkplätze realisieren. Doch Landratsamt und das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sind dagegen. Beim Garten- und Landschaftsbau greife nicht wie bei der Landwirtschaft die Privilegierung, zudem sei im Flächennutzungsplan eine Fläche für Landwirtschaft vorgesehen. Das Vorhaben beeinträchtige die Landschaft und den notwendigen Bodenschutz. Man befürchte, dass eine Splittersiedlung entstehe.

Maisachs Bauamtsleiterin Petra Endres sagte zu dem Bauantrag: „In diesem Gebiet am Moos wäre das der Super-GAU.“ Das Landratsamt gehe in solchen Fällen „immer den harten Weg“, so auch jetzt.

Gewerbegebiet?

Der Antragsteller hatte nach der Ablehnung der beiden Behörden den Gemeinderat darum gebeten, den Flächennutzungsplan zu ändern und dadurch an dieser Stelle auch Garten- und Landschaftsbau zu ermöglichen. Doch das Gremium lehnte das ab. „Man müsste dort ein Gewerbegebiet schaffen“, sagte Bürgermeister Hans Seidl (CSU) dazu. Aber das wolle niemand.

Die schon bestehenden Gebäude auf der Fläche dürfen stehen bleiben. Stichwort Bestandschutz. Ein Bauantrag aus dem Jahr 2010 war 2013 durch die Behörden genehmigt worden. Ein Teil des Vorhabens wurde umgesetzt. Doch dann fand ein Eigentümerwechsel statt. Die damalige Baugenehmigung ist inzwischen erloschen. Eine neue wird nicht erteilt. zag

