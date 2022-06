Ihr Geigenspiel rührte Zuhörer zu Tränen - nach Corona-Flaute legt sie wieder los

Von: Ulrike Osman

Versunken in die Musik: Hannah Stupitzky spielt ihre Geige an der Amper in Fürstenfeldbruck. © Peter Weber

Mit ihrem Geigenspiel kann Hannah Stupitzky Stimmungen einfangen und Menschen zu Tränen rühren. Ihr selbst ist das gar nicht so bewusst. Um eines Tages an die Musikhochschule zu gehen, müsse sie noch viel besser werden, sagt die 23-Jährige selbstkritisch.

Maisach – Bei einer Ausstellungseröffnung des Bauernhofmuseums Jexhof spielte sie zwischen Redebeiträgen zu einem traurigen, schweren Thema. Es ging um das Olympia-Attentat von 1972, speziell um Ze’ev Friedman, eines der Opfer. Mit ihrer orientalisch anmutenden Musik, mal gehaucht, mal kratzig gespielt, traf Hannah Stupitzky mitten hinein in die Atmosphäre der Verlorenheit und Verletzlichkeit, die über der Veranstaltung lag. Ihr Spiel berührte das Publikum tief. Ihr seien die Tränen heruntergelaufen, sagte eine Besucherin später.

Eines der Stücke hieß „Meine Seele“. Hannah Stupitzky hat es selbst komponiert, schon vor Jahren, und seitdem immer weiterentwickelt. „Ich interpretiere darin sehr viele Emotionen“, sagt die nachdenklich und sensibel wirkende junge Frau. Das Stück mutet an, als habe sie es speziell für diese Zeit geschrieben, da der Krieg die Heimat ihres ukrainischen Vaters verwüstet und sie jeden Tag mit der Angst aufwacht, dass es schlechte Nachrichten vom dort lebenden Teil der Familie gibt.

Meine Kreativität hat in der Corona-Zeit abgenommen, weil kein Einfluss von anderen Leuten da war.

Geige spielt die Tochter der Künstlerin Ruth Strähhuber schon ihr halbes Leben. „Ich wollte das, seit ich als Kind mal geträumt habe, dass ich draußen sitze und Geige spiele.“ Mit ihrer ersten Lehrerin kam sie nicht gut klar, weil die Frau zu viel Druck machte. Hannah Stupitzky empfindet Stress als komplett lähmend. „Dann mache ich gar nichts mehr.“

Nach einigen Jahren bei verschiedenen anderen Lehrern landete sie beim bekannten Brucker Jazz-Geiger Frank Wunderer. Inzwischen ist sie Mitglied der von ihm geleiteten preisgekrönten Streicher-Big-Band Bluestrings und hat auf seine Empfehlung angefangen, an einer kleinen Jazz-Schule in München Ensemble-Leitung zu studieren. „Ich glaube nicht, dass ich später wirklich ein Orchester oder einen Chor leiten werde“, sagt die 23-Jährige. Aber an der Schule könne sie viel lernen, vor allem ihr noch lückenhaftes Wissen über Musiktheorie ausbauen. Ihr großer Wunsch ist es, nach Abschluss der Ausbildung an der Musikhochschule Geige und Komposition zu studieren.

Hannah Stupitzky ist keine typische Vertreterin ihrer Generation, trotz auffälliger Haarfarbe und Lippenschmuck. Das Smartphone ist nicht ihr ständiger Begleiter. Um erreichbar zu sein, hat sie unterwegs nur ein kleines Tastenhandy dabei. Daheim auf dem iPad informiert sie sich über die Tagesschau-App, macht aber einen großen Bogen um Instagram. „Sehr problematisch und belastend, gerade für junge Mädchen“ findet sie den psychischen Druck, der einem da durch vermeintliche Idealbilder vorgegaukelt wird.

Die zwei Corona-Jahre haben sie als Künstlerin ausgebremst. Das Abitur hatte sie nach Abschluss der Montessori-Schule in der Tasche, doch der Weg in die Zukunft war blockiert.

Es gab keine Auftritte. Die abgesagten Konzerte nahmen ihr die Motivation zum Üben. Den Improvisationsunterricht, den sie jüngeren Mitgliedern von Frank Wunderers diversen Nachwuchs-Streichergruppen erteilte, konnte sie nicht weiterführen.

Stattdessen half sie ihrer Mutter in deren Pferdestall in Stefansberg (Gemeinde Maisach) bei der Versorgung der Tiere – und vermisste ihre Freunde. „Meine Kreativität hat in dieser Zeit abgenommen, weil kein Einfluss von anderen Leuten da war. Ich habe sehr wenig Musik gemacht und sehr wenig gemalt.“

Wie gut sie auch letzteres beherrscht, zeigt das Porträt einer jungen Frau, das Hannah Stupitzky auf ihren Geigenkasten gemalt hat. Das Gesicht mit den vollen Lippen und dem nachdenklichen Blick sieht ihr sehr ähnlich. Ist es ein Selbstporträt? „Ich glaube schon.“

In Sachen Musik geht es jetzt langsam wieder aufwärts. Erste Konzerttermine stehen an. Die Lust am Spielen kehrt zurück. „Ich entdecke auch das Malen und Zeichnen wieder. Und ich treffe meine Freunde“, sagt Hannah Stupitzky und lächelt.

