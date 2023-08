Bäume in Garten der neuen Kita schützen

Von: Helga Zagermann

An der Brucker Straße in Gernlinden wächst derzeit das neue Kinderhaus in die Höhe. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

An der Brucker Straße in Gernlinden wächst derzeit das neue Kinderhaus in die Höhe. Nun ging es im Gemeinderat Maisach erneut um den Erhalt von Bäumen.

Maisach/Gernlinden - Im Hintergrund waren zuletzt weitere Planungen nötig geworden – genauer gesagt: eine Änderung des dort erst seit Juni 2022 gültigen Bebauungsplans. Es ging um den Erhalt von Bäumen.

Das neue Kinderhaus grenzt an ein bestehendes Wäldchen an, was in der Vergangenheit im Gemeinderat bereits öfter zu Diskussionen geführt hatte. Konsens war zuletzt, dass die Mädchen und Buben den Bereich nutzen können, die Bäume aber so weit wie möglich geschützt werden müssen und die Tierwelt so wenig wie möglich gestört werden soll.

Nun war es zu Problemen beim Baumschutz gekommen. Denn damit die Kinder ihre Außenflächen nutzen können, muss das Gelände aufgeschüttet werden. Ziel aus Sicht der Kita-Zuständigen ist laut Bürgermeister Hans Seidl (CSU) ein ebenerdiger Ausgang vom Haus in den Garten. Dazu wären Aufschüttungen von etwa eineinhalb Metern Höhe nötig. Das brachte die Abteilung für Naturschutz und Landschaftspflege im Landratsamt auf den Plan. Von dort heißt es, wenn man so viel im Wurzelbereich von Bäumen aufschütte, würden das die Bäume nicht überleben.

Wie der Rathauschef in der Gemeinderatssitzung sagte, habe man nun einen Kompromiss zwischen möglichst ebenerdigem Ausgang und dem Erhalt der Bäume gefunden. Es werde eine „Andeckung mit Humus“ erfolgen. Nach Meinung des Umweltbeauftragten im Maisacher Rathaus sollten die Bäume das „unbeschadet überstehen“, so Seidl.

Der Bebauungsplan wird nur bezüglich der Aufschüttungen geändert. Dem stimmte der Gemeinderat einhellig zu.