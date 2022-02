Bürgerzentrum Gernlinden: Preisexplosion bei Sanierung

Von: Helga Zagermann

Der Maisacher Gemeinderat tagte, passend zum Thema der Debatte, im Bürgerzentrum: Der Saal könnte, wenn alles klappt, Ende 2022 wieder genutzt werden. © zag

Das Bürgerzentrum in Gernlinden wird saniert. Das hat der Gemeinderat von Maisach beschlossen – trotz eines Preisschocks.

Maisach – Mindestens 4,2 Millionen Euro müssen investiert werden. Eigentlich wollte man nur die Wirtschaft auf Vordermann bringen und dafür stand mal eine Summe von 300 000 Euro im Raum.

Schon länger ist klar, dass das Bürgerzentrum in Gernlinden, zu dem neben dem Veranstaltungssaal und der Gaststätte auch die Räume des Discounters Netto und die Wohnungen der oberen Etagen gehören, ein Sanierungsfall ist. Nachdem man dem letzten Wirt gekündigt hatte, stand die Gaststätte leer und sollte für die Pächterin, die man schon an der Hand hatte, saniert werden. Damals waren 300 000 Euro für dieses Projekt veranschlagt. Beim Planen zeigten sich aber nach und nach immer mehr Mängel.

Wochenlang überlegt und geplant

Das ganze Ausmaß der Misere präsentierten der Brandschutzsachverständige Markus Handelshauser und Architekt Willi Greulich nun dem Gemeinderat. Ein fünfköpfiges Team hatte wochenlang überlegt und geplant, sagte Handelshauser, und nun könne man für alle Probleme Lösungen präsentieren. Es gebe sehr viele „sicherheitsrelevante Mängel“ und wenn man für die Sanierung der Gaststätte in die Substanz eingreife, müsse man diese Mängel beheben.

Das Team habe mehrere Varianten durchdacht – musste aber die meisten ausschließen, weil sie zu teuer oder technisch kaum machbar gewesen wären. Ziel sei gewesen, möglichst wenig zu entkernen und möglichst viel zu erhalten – sodass die Gemeinde das Projekt finanziell stemmen kann.

Greulich stellte dann die komplette Erneuerung der Gaststätte samt Küche und Kegelbahn vor. Alleine das kostet zwei Millionen Euro. Innenarchitektin Cosima von Wulffen will den Gastraum mit 24 Tischen und etwa 65 Plätzen so gestalten, dass auch künftige Wirte („Wir wissen nicht, wie viele Pächter uns noch erwarten in den nächsten Jahren“) damit zufrieden sind. Es solle mit Spiegeln, Farben und dimmbarem Licht gemütlich werden.

Die Modernisierung des Saals samt neuem zweiten Fluchtweg von der Galerie herunter und einem Ausschank hinten im Saal wird auf 140 000 Euro geschätzt, neues Foyer und Garderobe kosten 400 000 Euro.

Abenteuerliche Leitungsführung

Große Summen verschlingt die Erneuerung der Haustechnik. Greulich berichtete von „abenteuerlicher Leitungsführung“. Die Stränge für Elektrik und Lüftung müssen komplett neu verlegt werden, Bereiche voneinander getrennt werden. Die Requisiten der Theaterspieler ziehen vom Dach in den Keller um. Zudem muss die Trinkwasserversorgung überarbeitet werden.

Wirtschaft frühestens ab März 2023 offen

Das alles summiert sich auf 4,2 Millionen Euro – mindestens. Man will die Arbeiten schnellstmöglich ausschreiben, damit die Preise nicht noch mehr steigen. Bürgermeister Hans Seidl (CSU) sagte, er rechne mit fünf Millionen Euro. Das tue weh, weil man bei 300 000 Euro begonnen habe, dann war von zwei, dann von dreieinhalb Millionen die Rede. Er erinnerte daran, dass Betrieb und Instandhaltung auch künftig pro Jahr 75 000 Euro kosten.

Der Gemeinderat votierte trotz Preisexplosion mit großer Mehrheit dafür, die Sanierung anzugehen. Wenn alles klappt, könnte der Saal ab Jahresende wieder genutzt, der Betrieb in der Wirtschaft im März 2023 gestartet werden. Auf Nachfrage von Gottfried Obermair (FW) sagte der Rathauschef, dass dann hoffentlich 15 bis 20 Jahre keine größeren Ausgaben mehr zu erwarten seien. Zunächst müssen aber noch WCs und Fenster erneuert werden.

Seidl sieht die Investition als alternativlos an und versteht sie als „Geste an die soziale Gemeinschaft“. Gernlinden brauche diesen Treffpunkt im Zentrum. Gaby Rappenglitz (CSU), die aus Gernlinden ist, hakte ein: Der große Saal sei für die ganze Gemeinde wichtig.

