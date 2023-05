Parkhaus für Amazon-Fahrzeuge nicht zu verhindern

Von: Helga Zagermann

Das Internetkaufhaus Amazon hat in Olching ein Zentrallager. Im benachbarten Gernlinden soll ein Parkhaus für die Fahrzeuge entstehen. © Beata Zawrzel/IMAGO

In Gernlinden wird ein Parkhaus für Amazon-Lieferfahrzeuge gebaut. Man kann nur hoffen, dass der Bauherr freiwillig ökologisch verträglicher baut.

Maisach – Im Gewerbegebiet in Gernlinden wird ein neun Meter hohes Parkhaus für rund 260 Amazon-Lieferwagen gebaut. Der Gemeinde sind die Hände gebunden: Sie kann das Projekt nicht verbieten, weil Baurecht besteht. Und sie kann auch keine Vorgaben machen, wie gebaut der Internet-Bestell-Riese bauen soll. Daher musste der Gemeinderat dem Projekt zustimmen. Nur vier Grüne votierten dagegen.

Anwohner bei Anfahrt schonen

Nach der ersten Behandlung des Themas in der Gemeinderatssitzung vor einem Monat war versucht worden, das Parkhaus zu verhindern. Doch weder mit einer Veränderungssperre noch mit einem neuen Bebauungsplan wäre das möglich, wie das Landratsamt der Kommune bestätigt hatte. Dann hatte man, so Bürgermeister Hans Seidl (CSU), dem Grundbesitzer sogar angeboten, dass die Gemeinde das Areal kaufe und darauf eine (verträgliche) Gewerbenutzung realisiere. Und man hatte dem Eigentümer vorgeschlagen, ihm andere Gewerbetreibende zu nennen, die Grundstücke suchen und auf seinem Areal etwas entwickeln wollen. Alles ohne Erfolg.

Nun wird das Parkhaus gebaut. Der Gemeinderat ließ es sich aber nicht nehmen, an den Bauherrn zu appellieren, das Projekt möglichst verträglich umzusetzen. Vier Punkte wünscht man sich: Die Fahrer, die morgens zum Olchinger Amazon-Zentrallager fahren und abends zurück nach Gernlinden, sollen die Gernlindner Südumfahrung nutzen und dadurch die Anwohner der Ganghofer Straße schützen; es sollen so viele E-Lieferfahrzeuge wie möglich genutzt werden; dazu braucht das Parkhaus die nötige Infrastruktur; auf dem Dach des Gebäudes wünscht man sich deshalb eine PV-Anlage – bisher aber gibt es kein Dach, auf der obersten Etage wird geparkt. Und schließlich sollen Nachpflanzungen gemacht werden. Die bestehenden Bäume auf dem Areal „wurden so gepflegt, dass nur noch Marterpfähle übrig sind“, sagte Seidl.

Gottfried Obermair (FW) sagte, die PV-Anlage brauche einen Speicher. Denn die Fahrzeuge parken in Gernlinden ja nur nachts.

1,8 Millionen Zusatzkilometer

Der Ärger im Gemeinderat war groß, hier einen Gewerbetreibenden ansiedeln zu müssen, der keinen Mehrwert bringe, sondern wohl durch Verkehr und Lärm nur Ärger. Bisher, so Seidl, habe man in Maisach stets versucht, für nachhaltige Unternehmen Platz zu schaffen, Belastung und Ertrag müssten im Einklang stehen.

Sauer ist man auch auf die Nachbarkommune Olching: Dort sei das Amazon-Zentrallager, dort müssten also auch Parkplätze für die Lieferfahrzeuge geschaffen werden (siehe Kasten), hieß es. Heike Demant (Grüne) sagte, jemand habe ausgerechnet, dass alleine durch den Amazon-Pendelverkehr zwischen dem Parkhaus in Gernlinden und dem Lager in Olching „jährlich 1,8 Millionen Kilometer umsonst gefahren werden“.

