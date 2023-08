Saatkrähen warten, bis der Falkner weg ist

Von: Helga Zagermann

Teilen

Saatkrähen sorgen in vielen Kommunen für Probleme. (Symbolfoto) © Claus Schunk

Die Vertreibung der Saatkrähen vom Friedhof in Gernlinden war auch dieses Jahr wieder recht erfolgreich, wie ein Bericht zeigt. Aber es bleibt das altbekannte Problem: Sobald der Falkner mit seinem Greifvogel die Arbeit einstellt, kommen die geschützten Saatkrähen zurück und fangen dann doch mit dem Nestbau an.

Gernlinden - Daher hatte die Gemeinde bei der Regierung von Oberbayern beantragt, die Vergrämung von Ende März bis Mitte April verlängern zu dürfen. Die Regierung verbietet das aber weiterhin. Nun will Maisach mit anderen betroffenen Kommunen weitere Lösungen finden.

Mitte Februar waren es 200 bis 300 Saatkrähen im Zentrum von Gernlinden. Dann wurden noch nicht besetzte Nester aus den Bäumen entfernt, ein Falkner war mit seinem Greifvogel ab 19. Februar regelmäßig vor Ort. Das sorgte dafür, dass sich die Zahl der Vögel bis Ende Februar halbiert hatte. Mitte März waren es nur noch 50 bis 60 Saatkrähen. Ende März war man fast bei Null angelangt. Zudem hatte man (weitere) Splitterkolonien an der Gernlindener-, Graf-Toerring- und Reschstraße verhindert.

Neues Konzept mit Rückzugszonen

Doch dann musste die Vergrämung, für die die Gemeinde jährlich rund 20 000 Euro ausgibt, aus Artenschutzgründen eingestellt werden – so gibt es die Regierung vor. Eine Verlängerung bis Mitte April, wie von Maisach erneut beantragt, wurde wieder abgelehnt. Obwohl die Krähen nachweislich Anfang April am Friedhof den Nestbau starteten – kurz nachdem der Falkner nicht mehr aktiv sein durfte.

Für das nächste Jahr nimmt sich der neue Rathaus-Umweltbeauftragte Max Bichel der Sache an. Er wird in Kontakt treten mit betroffenen Nachbarkommunen wie Puchheim, Germering, Gilching, Mammendorf, Eichenau, Gröbenzell und Olching. Denn es ist klar, dass das Problem nur zusammen gelöst werden kann. Sonst entsteht ein Ping-Pong-Effekt: Die Krähen werden zwischen den Orten hin und her getrieben.

Die Regierung begründet ihre Ablehnung damit, dass Maisach kein Konzept hat, das sicherstellt, dass die Vögel bei weitergehender Vertreibung in ausreichend große Zonen ausweichen können – Zonen, in denen sie ohne Störung bleiben, Nester bauen und Jungvögel aufziehen können. Derzeit läuft ein Pilotprojekt für betroffene Kommunen im Westen von München. Dabei soll ein Konzept mit solchen Rückzugszonen, in denen die Vertreibung tabu ist, erarbeitet und getestet werden.

Maisach versucht, sich der Sache anzuschließen. Zwar heißt es seitens der Regierung, Maisach sei 2021 nicht an einer Zusammenarbeit mit den Nachbarn interessiert gewesen. Das ist so nicht richtig, kommt die Antwort aus dem Rathaus. Man sei damals aber auf einem anderen Stand als die Nachbarn gewesen, daher wäre eine Zusammenarbeit schwierig gewesen.