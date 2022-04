Geplante Halle für den TSV auf Bolzplatz bleibt umstritten

Von: Helga Zagermann

Auf dem Bolzplatz am Waldsee in Gernlinden soll eine Turnhalle entstehen. © Weber

Der TSV Gernlinden wünscht sich eine eigene Turnhalle. Die soll aber nicht auf dem Bolzplatz am Waldsee gebaut werden, finden einige Bürger.

Gernlinden – Bei einem Info-Abend wurde klar: Über Standort und Finanzierung wird noch länger diskutiert werden.

Anwohner Gerhard Forster hatte vergangenes Jahr eine Unterschriftensammlung für den Erhalt des Bolzplatzes gestartet. Nach seiner Aussage unterstützen dieses Ansinnen inzwischen rund 400 Bürger. Bei der Infoveranstaltung der Gemeinde zum Thema Hallenneubau betonte er: „Wir sind nicht dagegen, dass der TSV eine Halle bekommt. Aber nicht auf dem Bolzplatz.“

Warum eine Halle?

Zuvor hatte Bürgermeister Hans Seidl (CSU) den rund 80 Zuhörern erklärt, warum es eine neue Halle braucht. Die Kapazität in der Gernlindener Schulhalle sei ausgereizt, auch die in den Sportstätten in Maisach. Während man in Maisach fünf Hallenteile und drei Gymnastikräume habe, gebe es in Gernlinden nur eine Halle und keinen Gymnastikraum. Der Ortsteil wachse, Familien ziehen zu, das Durchschnittsalter sinke, die Schule werde bald dreizügig sein. Man brauche vor Ort Platz für Indoor-Sport – auch um Pendelverkehr und Abwanderung zum SV Esting zu vermeiden.

Der TSV hat eine 42 mal 31 Meter große und sieben Meter hohe Halle mit Gymnastikraum im Sinn. Die würde laut Verein und Bürgermeister gut auf den Bolzplatz passen, ohne Bäume fällen zu müssen. Für das Grundstück spricht vieles, findet Seidl: Es gehört der Gemeinde und ist als Sport- und Freizeitfläche festgesetzt (es ist kein Erholungsgelände), es ist erschlossen, Parkplätze sind vorhanden; und eine Halle dort könnte als Lärmriegel zwischen Wohnbebauung und TSV-Gelände, Tennispark und Waldsee dienen.

Die Gemeinde Maisach könne es sich nicht leisten, Bauland für das Projekt zu kaufen. Ein passendes Areal würde rund drei Millionen Euro kosten, schätzt Seidl. Daher würden Standorte auf fremdem Grund ausscheiden. Man würde aber andernorts Grund für einen neuen Bolzplatz anpachten.

Forster dagegen wollte den jetzigen Bolzplatz erhalten wissen. Er sei viel genutzt, stehe kostenlos und jederzeit zur Verfügung. Einen adäquaten Ersatz an anderer Stelle könne es nicht geben, weil der Platz dort so schön sei. Die Gemeinde habe, so Forster, zuletzt viel Grund zugekauft für Gewerbeflächen, Kreisel und Straßen. Dann solle sie nun auch ein Areal kaufen für die TSV-Halle.

Wichtig für den Verein

Laut Seidl gibt es nur ein mögliches Finanzierungsmodell: Die Gemeinde stellt das Grundstück zur Verfügung, der Verein stemmt mit Landeszuschüssen den Neubau.

TSV-Vorsitzende Gabriele Plutka sagte, der Verein könne nur weiter existieren mit einer eigenen Halle – und dann auch das Angebot ausbauen. Und ein Neubau mache am meisten Sinn nahe dem TSV-Gelände. Zumal der Bolzplatz nicht mehr schön sei, mit den Containern darauf und voll Matsch.

Dann wurde diskutiert. Ein Bürger sagte, man habe die Standortsuche örtlich zu sehr eingeschränkt. Immer wieder kam ein Areal am Strasserwinkel zur Sprache – dort wäre Platz, hieß es. Ein Vater hielt dagegen, er würde Kinder nicht quer durch Gernlinden und über Straßen zum Strasserwinkel schicken. Festgelegt wurde am Ende der Veranstaltung nichts. Nun soll der Gemeinderat das Thema diskutieren.

