A gmahde Wiesn auf dem Dorf: Freiluft-Café wird zum Renner

Von: Peter Loder

Andrea Karos (l.) und ihre Schwester Angela Schwarz betreiben seit August in ihrem Heimatort Diepoltshofen das Open-Air-Café „Gmahde Wiesn“. © Loder

Unter der Woche ist Diepoltshofen mit seinen rund 90 Einwohnern ein Dorf-Idyll und wirkt verschlafen. Doch ab Freitagmittag locken nicht nur zwei Esel, sondern neuerdings auch ein Café in den kleinen Maisacher Ortsteil.

Diepoltshofen – „Gmahde Wiesn“ heißt das Open-Air-Café, das Andrea Karos und ihre Schwester Angela Schwarz seit August in einem umgebauten Bauwagen in Diepoltshofen betreiben. Für die Gründung des kleinen Betriebs haben eigentlich zwei Esel gesorgt. Denn weil die auf dem Bauernhof der Schwestern lebenden Vierbeiner namens Anton und Pedro so nett aussehen und deshalb Groß und Klein anlocken, haben Andrea Karos und Angela Schwarz schon einiges an Kaffee ausgeschenkt: oft an Eltern, die um eine Tasse gebeten hatten, um die Wartezeit zu verkürzen. Denn die meisten Kinder streicheln die Esel ausgiebig.

Am Streichelzoo

Dann haben die Schwestern, die seit ihrer Geburt in Diepoltshofen leben, eine Konzession für ein Café beantragt – das jetzt am kleinen Streichelzoo beheimatet ist. Aus ein paar Tassen Kaffee sind mittlerweile unzählige Portionen geworden. Sie werden in einer zur Kaffeebar umgebauten Original-Ape von Piaggio zubereitet. Noch mehr gefragt sind aber die nach alten Familienrezepten selbst gebackenen Kuchen, die im Bauwagen verkauft werden. Die Mund-zu-Mund-Propaganda hat jedenfalls bestens funktioniert, der Andrang auf die 30 Steh- und wenigen Sitzplätze ist groß. Und so wundern sich zufällig Vorbeikommende über die vielen Besucher an der schwach frequentierten Straße nach Rottbach.

Die Schwestern hatten nicht mit einem solchen Ansturm auf das Dörfchen (elf Häuser, eine Kapelle, drei Brücken) gerechnet. Am Promi-Nachbar – Bürgermeister Hans Seidl – liegt es jedenfalls nicht.

Alle kommen ins Gespräch

Laut bayerischem Wörterbuch ist eine „g’mahde Wiesn“ übrigens eine leicht zu bewältigende Aufgabe oder ein mühelos und ohne Anstrengung zu erreichendes Ziel. Zumindest für die Gäste trifft das zu. Für Andrea Karos ist es nach stundenlanger Vorarbeit am Backofen aber alles andere als ein Selbstläufer. Trotzdem genießt sie mit ihrer Schwester Angela, Erziehrin im Kindergarten in Überacker, das angenehme Arbeitsklima beim gemütlichen Kaffee-Ratsch in einer Hier-ist-die-Welt-noch-in-Ordnung-Atmosphäre. Oder wie es Andrea Karos empfindet: „Es ist eine Stimmung wie auf einem Campingplatz. Zwangsläufig kommen alle ins Gespräch. Und das schöne ist: Die Leute haben so richtig Lust darauf.“

Ein Grund, warum die meisten Zufallsbesucher zu Stammgästen werden. Eine davon ist Daniela Cakir aus Egenhofen: „Es ist alles so sauber und originell, die Leute sind freundlich und nett. Und vor allem: Der Kaffee schmeckt.“

Freitags, samstags und sonntags ist das Open-Air-Café von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Nach dem unerwarteten Sommer-Boom überlegt Andrea Karos, ob die „Gmahde Wiesn“ auch „schneebedeckt“ bewirtschaftet wird. Dann gäbe es Glühwein und Würstl am Lagerfeuer.

