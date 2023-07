Grünfläche wird erst mit Rathausneubau angegangen

Volksfestanger am Schützenheim

Von Helga Zagermann

Nach einer Ortsbesichtigung hat der Maisacher Gemeinderat festgelegt, wie es mit dem sogenannten Volksfestanger weitergeht. Ergebnis: Das Projekt liegt auf Eis.

Maisach - Wie berichtet war geplant, die Wiese am Schützenheim mit einem Schmetterlings- und einem Heckenschaugarten ökologisch aufzuwerten und der Bevölkerung neue Nutzungsmöglichkeiten zubieten. Nun passiert aber erst einmal nichts. Angegangen wird das Projekt erst mit dem geplanten Rathausneubau nebenan.

Die Wiese an der Ecke von Rudi-Haimerl-Weg und Estinger Straße ist bereits ein wertvoller Lebensraum für Flora und Fauna. Das wurde bei einer Ortsbegehung im Juni durch Experten festgestellt. Daraus ergab sich die erste Einschränkung: Man sollte nicht zu stark in den Bestand eingreifen, Bänke und Liegen für Bürger sowie Hinweisschilder könnten nur am Rand der Wiese Platz finden, Wege durch das Areal sind nicht mehr geplant. Zweite Hürde ist die Nutzung durch Vereine. Die Schützen richten dort Sommerbiathlon aus, der Schäferstammtisch hatte das Areal früher für die Schafschau im Rahmen des Volksfests genutzt. Beide Veranstaltungen sollen künftig nicht eingeschränkt werden.

Weitere Pläne an anderen Standorten

Im Rathaus hatte man daraufhin die Pläne geändert, Schmetterlings- und Heckenschaugarten waren vom Tisch. Für beides soll nach neuen Standorten gesucht werden, legte der Gemeinderat fest. Der Schmetterlingsgarten findet vielleicht Platz am Freibad, in Verlängerung der großen Liegewiese. Den Heckenschaugarten könnte man sich auf einer gemeindlichen Fläche im Gewerbegebiet an der August-Rasch-Straße vorstellen. Die Standorte werden nun geprüft.

Die Ortsbesichtigung durch den Gemeinderat im Juli hat weitere Hürden ergeben – für die ohnehin reduzierten Pläne. Denn nach Rücksprache mit dem gemeindlichen Bauamt macht es Sinn, das Projekt zurückzustellen, bis der nebenan geplante Neubau für Rathaus, Bauhof und Wasserwerk angegangen wird. Denn wenn man das Areal weiter ökologisch aufwertet, könnte das die Rathaus-Neubaupläne einschränken beziehungsweise erschweren. Bürgermeister Hans Seidl (CSU) sagte im Gemeinderat: „Wir wollen Konfliktsituationen vermeiden und nicht Geld ausgeben für Fehlplanungen.“

Das heißt, die Überplanung des Volksfestangers liegt vorerst auf Eis. Bis es ans Großprojekt Verwaltungszentrum geht – gebaut werden soll auf der jetzigen Bauhoffläche –, wird die Wiese so gepflegt und genutzt, wie das bisher der Fall ist.

Abgemäht wird nur, wenn es nötig ist

Die Grünen rangen dem Gemeinderat einen Zusatz im Beschluss ab: Die Wiese wird nur dann und in Teilen abgemäht, wenn sie für eine Veranstaltung gebraucht wird.