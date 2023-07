Maisach hat einen neuen Ehrenbürger

Von: Helga Zagermann

Die Urkunde wird sich Josef Strauß wohl rahmen lassen und aufhängen. © Leonhard Hainzinger

Maisach hat einen neuen Ehrenbürger: Josef Strauß. Der 78-Jährige aus Germerswang wurde ausgezeichnet für sein Wirken im Gemeinderat, als Sport- und Vereinsreferent in seinem Ortsteil und als langjähriger Schützenmeister.

Maisach – Man kann versuchen, all das aufzuzählen, was Josef Strauß in seinem Leben ehrenamtlich geleistet hat. Und Bürgermeister Hans Seidl (CSU) tat das auch zum Teil in seiner Laudatio bei der Feierstunde im Angerwirt in Malching. Das CSU-Urgestein Strauß saß 42 Jahre lang im Gemeinderat, war 36 Jahre lang Sport- und Vereinsreferent von Germerswang und führte 27 Jahre lang die Almrausch-Schützen an.

Viel wichtiger aber ist, und auch das betonte Seidl, dass Strauß nie dem Ortsteil-Denken verfallen sei. Dem neuen Ehrenbürger sei immer gleich gewesen, ob es um den Hauptort Maisach, Gernlinden oder andere Ortsteile gegangen sei. Strauß habe sich stets „mit Gespür für Land und Leute, für Heimat und Natur“ eingesetzt, so der Bürgermeister: „Für dich, Sepp, war und ist jeder Mensch gleich viel wert, egal, wo er herkommt, was er hat und was er ist.“

Im Gespräch mit dem Tagblatt sagt Strauß, dass das mit seiner Familie und Erziehung zu tun habe. Obwohl drei Generationen vor ihm und zwei nach ihm fest mit Germerswang verwurzelt sind, „waren wir schon immer offene Leute“. Strauß kam 1947 auf dem Hof seiner Eltern auf die Welt. „Ich bin also ein Germerswanger Urgestein“, sagt er und lacht. Damals lebten zwei Flüchtlingsmädchen aus dem heutigen Polen mit auf dem Hof. Sie zogen ihn teilweise mit auf. So entstanden auch die Kontakte zu den Flüchtlingen und Siedlern in Gernlinden, bei denen Strauß gern gesehener Gast war.

„Es gibt keine größere Würdigung in meinem Leben“: Josef Strauß mit seiner Frau Maria (rechts neben ihm). Mit ihm feierten auch sein Bruder und seine Schwester, seine Söhne Hubert und Günther, seine Tochter Susanne und sechs Enkelkinder. Strauß hatte zudem befreundete Ehepaare und viele frühere und aktuelle Gemeinderatsmitglieder zu der vom Rathaus organisierten Feier eingeladen. © Leonhard Hainzinger

Germerswang hat Strauß nie verlassen, nur kurz während der Ausbildung zum Landwirtschaftsmeister. Einer seiner Söhne führt heute den Hof – wenn der Senior gebraucht wird, hilft er mit.

Im Gemeinderat war er immer ein Kämpfer für die Landwirtschaft, aber auch für Natur und Gewässer. Er sagt, er habe es auch seiner Frau Maria zu verdanken, dass er sich so viel ehrenamtlich engagieren konnte. Ein Glück sei gewesen, dass sich das Paar tagsüber sehen konnte, bei der Arbeit auf dem Hof.

Wenn Strauß nicht gerade anderswo anpackte: beim Umbau des Mösl-Stadels zum ersten Schützenheim, beim Wiederaufbau nach einem Brand und Bau des heutigen Schützenheims. Auch im Burschenverein und in der Feuerwehr war er aktiv, spielte zudem Fußball bei RW Überacker. Seidls Fazit: „Dein Einsatz für die Gemeinde und deine Verbundenheit zur Gemeinde waren beispielgebend.“ Daher habe der Gemeinderat einstimmig beschlossen, Strauß die Ehrenbürgerwürde zu verleihen.

Ehrenbürger Theo Strobl und Bürgermeister Hans Seidl gehörten zu den ersten Gratulanten. © Leonhard Hainzinger

Der 78-Jährige ist damit der 22. Ehrenbürger Maisachs. Nur ein anderer lebt noch: Theo Strobl, einer der ersten Gratulanten. Strauß hatte 2009 die Laudatio auf Strobl gehalten, die Germerswanger Familien sind befreundet.

Seidl übergab schließlich die Urkunde an Strauß. Die Gäste würdigten den Geehrten mit langem Applaus.

Stehende Ovationen für den Geehrten im Angerwirt in Malching. © Leonhard Hainzinger

Strauß blickte in seiner Rede zurück: 1978 startete man mit dem Gewerbegebiet an der Frauenstraße, später kam der erste Kreisel an der Lusstraße – nach langen Diskussionen, ob Maisach so etwas brauche. Insgesamt, so sagt er zum Tagblatt, „bin ich so zufrieden mit meinem Leben, der Herrgott hat es gut mit mir gemeint“.

21 Vorgänger

Wann Gemeinden das Recht gegeben wurde, Ehrenbürgerwürden zu verleihen, ist nicht genau klar. Es hängt wohl mit dem 1896 erarbeiteten Bürgerlichen Gesetzbuch zusammen, das am 1. Januar 1900 in Kraft trat.



Der erste Maisacher Ehrenbürger wurde im Jahr 1911 ernannt: Hauptlehrer Hermann Messerer, ausgezeichnet für seine Verdienste als Gemeindeschreiber, Organist und Lehrer in Maisach von 1894 bis 1920.



Ihm folgten: 1917 in Überacker Hauptlehrer Georg Werner, 1930 in Überacker Bürgermeister Leonhard Schwarzmann, 1931 in Maisach Pfarrer Matthias Schmidhammer, 1937 in Maisach Brauereibesitzer Josef Sedlmayr, 1949 in Maisach der ehemalige Bürgermeister Josef Kern, 1952 in Malching Bürgermeister Johann Müller, in Rottbach Markus Kraus aus Oberlappach und in Überacker Johann Weilbach, 1953 in Überacker Simon Hörmann, 1956 in Maisach Gernlindens Ortsbürgermeister Hugo Brunniger, 1957 in Rottbach Pfarrer Eduard Zink, 1960 in Malching Pfarrer Johann Dippel und in Rottbach Josef Keller aus Deisenhofen, 1967 in Germerswang Bürgermeister Josef Schlatter , 1970 in Malching Bürgermeister Johann Bals, 1980 in Malching Pfarrer Georg Reisch, 1983 in Maisach Altbürgermeister Franz Moser, 1986 Gernlindens Ortsbürgermeister Josef Poxleitner, 1994 Ortschronistin Gertraud Kölbl und 2009 Theodor Strobl.