Maisach: Jeden Euro im Verwaltungshaushalt hinterfragt

Von: Helga Zagermann

Im Maisacher Gemeinderat wurde über den Haushalt 2023 diskutiert. (Symbolbild) © Rene Traut via IMAGO

Nach dem Haupt- und Finanzausschuss hat sich nun auch der gesamte Gemeinderat mit Maisachs Haushalt für 2023 beschäftigt.

Maisach - Lücken sind zwischenzeitlich gestopft worden, sodass man der Kommunalaufsicht einen genehmigungsfähigen Etat präsentieren könne, berichtete Kämmerin Angelika Braunmüller. Auf der sicheren Seite sei man deswegen aber noch lange nicht.

Bekanntlich hatten rund 80 000 Euro im Verwaltungshaushalt zur Deckung der laufenden Kosten gefehlt – auch noch mehreren Spareingriffen bei vielen Positionen. Weitere 80 000 Euro wollte man unterbringen für seismologische Voruntersuchungen zur Geothermie. Lösung war, dass man sich die Kosten für die Lüftungsanlage der Grundschule Maisach nochmals genauer angesehen hat und 100 000 Euro nach unten setzen konnte. Weitere 70 000 Euro holt man raus durch eine Projekt-Teilverschiebung: Bei der Feuerwehr in Gernlinden soll eine Schlauchwaschanlage für alle Wehren entstehen, dazu braucht es einen Lastenaufzug. Für den fallen bereits 2023 Kosten an, der Hauptanteil aber erst 2024. So konnte man gebundene Mittel nach hinten verschieben.

Beschlossen werden soll der Etat für 2023 erst Anfang Februar im Gemeinderat. Bis dahin gibt es noch viel Arbeit in der Kämmerei. Viele Spareingriffe sind zahlenmäßig bereits eingearbeitet. Doch für andere brauchte es Ratsbeschlüsse. So hatte der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung im Jahr 2022 wie bereits angedacht die Büchereigebühren und die Hundesteuer erhöht. Dazu müssen beide Satzungen geändert werden, damit das ab Anfang 2023 zum Tragen kommt.

Die Jahresgebühr der Bücherei steigt von zehn auf 15 Euro. Das bringt der Gemeinde 2600 Euro jährliche Mehreinnahmen.

Für den ersten Hund sind ab Januar 70 Euro (statt bisher 60 Euro), für den zweiten 105 Euro (bisher 90 Euro), für jeden weiteren 115 Euro (bisher 100 Euro) zu zahlen; für Kampfhunde bleibt es bei 600 Euro. Das bringt Mehreinnahmen von 4500 Euro/Jahr. Bei der Grundsteuer (erhöht wird die Grundsteuer A/Land- und Forstwirtschaft) kann der Eingriff auch im laufenden Jahr 2023 vorgenommen werden.

Angelika Braunmüller sagt mit Blick auf den gesamten Haushalt und die Finanzlage: „Der Knackpunkt ist im nächsten Jahr, ob die Einnahmen auch wirklich so fließen, wie wir es uns erhoffen.“ Zwar könne man sicher beim Gebäudeunterhalt weitere Mittel einsparen, aber mal wolle nicht aus Spargründen kommunalen Gebäude herunterkommen lassen. Daher habe man einen Mittelweg gewählt und sorge weiter, aber reduziert für den laufenden Unterhalt.