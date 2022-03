Zuständig für mehrere Landkreise: So soll die neue Rettungsleitstelle aussehen

Von: Helga Zagermann

Mit einer begrünten Fassade und einem Innenhof dahinter öffnet sich das Gebäude der neuen Leitstelle zur Straße und damit zur Öffentlichkeit. Das Dach wird auch begrünt, zudem wird dort eine PV-Anlage aufgestellt. Das Herzstück – die Einsatzzentrale – befindet sich mittig im ersten und zweiten Stock. Der Gemeinderat legte fest, dass die Begrünung der Fassade so erfolgen und dauerhaft erhalten werden soll, wie es die Visualisierung des Architekten zeigt. Visualisierung: PlanungXGruppe © mm

Im Gewerbegebiet an der Staatsstraße 2345 bei Gernlinden wird die neue Integrierte Rettungsleitstelle (ILS) für die Landkreise Bruck, Dachau, Starnberg und Landsberg gebaut. Nun steht fest, wie der Komplex aussieht. Der Maisacher Gemeinderat stimmte den Plänen zu. Im Herbst 2025 soll der Betrieb der neuen ILS starten.

Gernlinden – Die ILS, die der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) betreibt, brauche dringend mehr Platz. Das schickte ZRF-Geschäftsleiter Bernd Brach der ersten öffentlichen Präsentation der Pläne vorneweg. Der jetzige Standort an der Münchner Straße in Bruck sei schon lange ausgereizt. Auch der Starnberger Landrat Stefan Frey, Vize-ZRF-Vorsitzender, warb für die Neuansiedlung in Gernlinden – wenn auch indirekt: „Ich hätte die ILS gerne in meinem Landkreis untergebracht. Aber dort gab es kein Grundstück dafür.“ Maisach könne sich also glücklich schätzen, die Leitstelle zu bekommen – „das ist ja auch mit Renommee verbunden“.

Drei Stockwerke

Architekt Josef Knipping von der beauftragten PlanungXGruppe stellte den geplanten Komplex vor. Im neuen Gewerbegebiet an der Staatsstraße 2345 bei Gernlinden entsteht ein Gebäude mit drei Stockwerken. Im Keller ist eine Tiefgarage mit Auto- und Fahrradstellplätzen vorgesehen. Die empfindlichen und umfassenden Technik- und IT-Anlagen platziert man aus Sicherheitsgründen lieber im Erdgeschoss. Mittig im ersten und zweiten Stock wird die Einsatzzentrale angesiedelt, geschützt mit Sicherheitsschleusen und durch die darum herum angeordneten Büros. Zur Straße hin – und damit auch zur Öffentlichkeit hin – ist ein begrünter Innenhof geplant, abgeschirmt durch eine vorgehängte Grünfassade. Hinter dem Haus ist ein großer Garten.

Knipping betonte, dass der Komplex für die nächsten 30 bis 40 Jahre konzipiert sei. Eine Erweiterung sei ohne Eingriff in die Kubatur möglich – im Bereich des Innenhofs und auch im Gebäude.

Grün soll das Areal werden: an der Fassade, auf dem Dach und im hinteren Bereich. Letzteres bezeichnete der Architekt als „fast schon parkähnliche Situation“. Die Grünflächen summieren sich auf 390 Quadratmeter. Das Bauwerk werde „robust, langlebig und nachhaltig – damit sticht es sicher aus einem klassischen Gewerbegebiet heraus“. Kreisfeuerwehrreferent Gottfried Obermair, für die FW auch in Maisachs Gemeinderat, bezeichnete die Planung als gelungen.

Änderung des Bebauungsplans

Damit gebaut werden kann, musste jedoch der gerade erst erstellte Bebauungsplan zumindest für das ILS-Grundstück geändert werden. Denn es gibt einige Überschreitungen – die der Gemeinderat aber alle einstimmig bewilligte. So wird der Komplex wegen der hohen Technikräume und der PV-Anlage auf dem Dach 14 Meter hoch (erlaubt gewesen waren bis dato maximal zwölf Meter). Genehmigt wurden zudem: drei kleine Bereiche als Kurzzeitwohnungen (obwohl man sich im Gewerbegebiet befindet), die offene Fassade und Lochfassade (statt einer geschlossenen) und das sägezahnartige Dach (statt Flachdach).

Der Zeitplan sieht vor, dass ein Probebetrieb in dem neuen Haus im März 2025 starten soll. Etwa nach einem halben Jahr wolle man dann alle Einsätze von dort aus koordinieren und die ILS komplett umgezogen haben.

Zahlen auf einen Blick

Der Rettungszweckverband betreibt die Leitstelle, die für vier Landkreise mit 84 Kommunen mit insgesamt rund 635 000 Einwohnern zuständig ist. Wer die 112 anruft, landet derzeit noch in der ILS in Bruck (gegenüber dem Landratsamt). Dort werden die Einsätze koordiniert – in Kooperation mit 237 Ortsfeuerwehren, zwölf Rettungswachen, sieben Rettungsdienststellplätzen, zehn Notarztstandorten, 41 Helfer-vor-Ort- beziehungsweise First-Responder-Diensten und 16 Kliniken. 2021 gingen bei den rund 70 Mitarbeitern der viertgrößten ILS Bayerns an die 200 000 Anrufe ein. Über 80 000 Notfalleinsätze waren zu bewältigen. Die Arbeit nimmt auch deshalb zu, weil die ILS in ihrem Gebiet 122 Kilometer Autobahn, 60 Kilometer Flüsse und mehrere große Seen hat. zag



