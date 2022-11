Alles wird teurer – auch die Kinderbetreuung

Von: Helga Zagermann

Ab September 2023 steigen in Maisach die Preise für die Kinderbetreuung. (Symbolfoto) © U. J. Alexander via IMAGO

Die Inflation macht eine Erhöhung der Kinderbetreuungsgebühren für Krippe, Kindergarten und Hort unumgänglich. Der Gemeinderat hat sich nun darauf geeinigt, die Preise ab September 2023 anzuheben. Die Eltern sollen frühzeitig informiert werden. Wie stark erhöht wird, wird im März/April festgesetzt.

Maisach - „Wir können uns das nicht mehr leisten. Die Preise explodieren“: Mit diesen Worten richtete sich Kita-Referentin Gabriele Rappenglitz (CSU) direkt an Bürgermeister Hans Seidl (CSU). Er hatte darum gebeten, die Eltern erst dann weiter zu belasten, wenn es nicht anders möglich sei. Doch dieser Fall sei bereits eingetreten, sagte Rappenglitz, die den Kindergarten in Alling leitet und damit in der Materie ist. Um eine Erhöhung zum Kita-Jahr 2023/24 komme man nicht herum, sagte sie.

Das Thema war aufgekommen, weil sich ein Kita-Träger ans Rathaus gewandt hatte. In dem Schreiben ist die Rede von einer Tariferhöhung für die Angestellten, weshalb die Personalkosten steigen werden. Dazu kommen steigende Energiekosten. Auf die Kommune schlägt das als steigendes Defizit durch. Daher die Frage des Trägers, ob man daran denke, die Elterngebühren anzuheben.

Diese waren zuletzt im September 2021 gestiegen. Die nächste Erhöhung soll turnusgemäß nach zwei Jahren zum September 2023 erfolgen, legte der Gemeinderat fest – obwohl das eigentlich zu spät ist. Denn die höheren Energiekosten fallen bereits seit Monaten an. Und die Steigerung der Personalkosten wird massiv durchschlagen, weil die Gemeinde Maisach 15 Kitas und zusätzlich die Mittagsbetreuung in Maisach und Gernlinden betreibt.

Es seien „große Sprünge“ zu erwarten, berichtete Anika Grüter, die im Rathaus für die Kitas zuständig ist. Sie sagte in der Gemeinderatssitzung, dass alleine ein Kita-Träger angesichts der anstehenden Tarifverhandlungen von einer Erhöhung der Personalkosten von rund 60 000 Euro ausgehe. Man komme nicht umhin, die Eltern durch Gebührenanhebung an der Kostensteigerung zu beteiligen.

