Maisach: Jetzt gibt es Fan-Artikel mit Kreisel-Stichelei

Von: Helga Zagermann

Teilen

Er hatte die Idee, einen Online-Shop zu starten: Emanuel Tippelt, Chef der Firma ET Productions, bedruckt in Überacker Textilien, Tassen und Krüge mit dem Maisacher Kreisel-Logo. © Peter Weber

Maisach ist die Kreisel-Gemeinde: Darüber wird oft gefrotzelt. Jetzt gibt es einen Online-Shop, in dem Kreisel-Fan-Artikel bestellt werden können. Die Idee stammt von den Grünen und hat auch einen guten Zweck: Die Aktion hilft einer vom Lockdown gebeutelten Maisacher Firma, und vom Verkauf fließt ein Teil in Projekte vor Ort.

Maisach – Der Maisach-Online-Fanshop ist seit einigen Tagen unter der Adresse www.kreiselgemeinde.de online. Unter dem Motto „Home of your Lieblings-Kreisverkehr“ werden T-Shirts (auch für Kinder), Kapuzenpullis, Stofftaschen, Handtücher, Tassen und Krüge verkauft. Auf allen findet sich das Maisach-Logo, das Heike Demant, Grünen-Fraktionschefin im Gemeinderat, eigentlich nur als Gag entwickelt hat. Es zeigt eine stilisierte Straßenkarte mit den zehn Kreisverkehren des Orts.

Spielerei am PC wird zum Renner

Heike Demant hatte sich in ein Grafikprogramm eingearbeitet und spielte sich ein bisschen mit den Kreiseln – im Hinterkopf eine im Brucker Tagblatt erschienene Glosse, in der gefordert worden war, Maisach möge doch über Vermarktungsmöglichkeiten seiner Kreisel nachdenken. Und schon war ein Kreisverkehr-Logo entstanden. Am liebsten hätte Demant nur mit Punkten und Strichen gearbeitet, entstehen sollte ein Symbol so prägnant wie die Silhouette der Insel Sylt. Doch das Verkehrsrund in Überacker machte ihr Probleme – zu weit nördlich, um maßstabsgetreu auf die Karte zu passen. „So musste ich das Wort Maisach ins Logo integrieren, um den i-Punkt für den Kreisel in Überacker benutzen zu können“, erzählt sie. Dann entstand die Idee, die Maisacher Grünen mit Kreisverkehr-Shirts auszustatten – zum Spaß. 16 Stück wurden bedruckt. Und in einem Interview im Brucker Tagblatt erzählte Heike Demant davon.

Geschäft wegen Corona eingebrochen

Diesen Text las Emanuel Tippelt, Chef der Firma ET Productions, und kontaktierte Demant mit dem Angebot, einen Onlineshop auf die Beine zu stellen.

Tippelts Firma war bis zum Beginn der Pandemie europa- und sogar weltweit im Bereich der digitalen Großformatdrucke aktiv, für Messen und Großveranstaltungen. „Mit Corona ist unser Geschäft zu hundert Prozent eingebrochen.“ Von fünf festangestellten Mitarbeitern musste man auf zwei schrumpfen, das Unternehmen zog von Maisach nach Überacker. Tippelt bedruckte in der Pandemie Stoffmasken, um seine Firma zu retten, setzt seitdem auf Textil- und Werbeartikeldruck sowie -veredelung. Als er von den Kreisel-Shirts las, dachte er: „Warum nicht in Maisach für Maisacher produzieren?“

Auch Maisacher Taschen werden verkauft. © tb

Nach einem Treffen war der Online-Shop ausgemachte Sache. Heike Demant und die Grünen ließen sich zusichern, dass mit dem Kauf jedes Artikels automatisch eine Spende an eine örtliche Organisation fließt. Derzeit geht das Geld an den Frauentreff Gernlinden, es soll ein Klettergerüst gekauft werden. Zudem legten die Grünen fest, dass die Textilien-Rohlinge unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt sein müssen. Gefertigt wird erst auf Bestellung, sodass nichts weggeworfen werden muss.

Tippelt erhielt dafür die exklusiven Nutzungsrechte an dem Design, das er noch ein bisschen weiterentwickelte. Er führt die im Kaufpreis enthaltenen Spenden ab.

Und damit die Aktion nicht nur lokal, sondern auch nachhaltig ist, können Besteller ihre Waren einmal die Woche in Maisacher Geschäften abholen: im Familiencafé Maisis und im Geschenkladen „Rotblonder Faden“. So will man vermeiden, dass unnötig Pakete durch die Gegend geschickt werden.

Schon direkt nach dem Artikel über die 16 Kreisel-Shirts erreichten Demant Anfragen für weitere T-Shirts. „Die habe ich alle vertröstet, wir haben ja kein wirtschaftliches Interesse daran.“ Jetzt verweist sie auf den Online-Shop – „da haben viele darauf gewartet“.

Zur Klarstellung, falls der ironische Unterton der Aktion nicht bei allen angekommen ist, betont Heike Demant, dass die Grünen natürlich keine Kreisel-Fans seien, sondern gegen Flächenverbrauch und Asphaltwüsten.

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt

„Aber die Kreisel, die Straßen und die Südumfahrung sind eben da, wir müssen da-mit leben“, sagt sie. „Die Aktion ist schelmisch gemeint, eine kleine Stichelei.“ Die zehn (bald elf) Kreisverkehre seien einfach eine Besonderheit von Maisach – darüber könne man auch Witze machen.

Weitere Nachrichten aus Maisach lesen Sie bei uns.