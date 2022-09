Maisach kauft Notstrom-Aggregat als Vorsorge für Blackout

Von: Helga Zagermann

Beispielfoto eines mobilen Notstromaggregats (Feuerwehr Röhrmoos), in diesem Fall mit einem Lichtmast. © mm

Vorsorgen ist besser als nachsorgen: Unter diesem Motto beschafft die Gemeinde Maisach ein Notstrom-Aggregat für rund 50 000 Euro. Auch wenn alle hoffen, dass es nicht zu einem Blackout kommt.

Maisach – Rathauschef Hans Seidl (CSU) hatte das Thema kurzerhand auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung setzen lassen, nachdem tags zuvor eine Expertin in der Dienstbesprechung aller Bürgermeister zur Vorsorge geraten hatte. Seidl betonte zwar: „Man darf keine Panik machen.“ Aber man müsse sich vorbereiten auf einen möglichen Blackout – also einen großflächigen Stromausfall – in der Energiekrise.

Das Wasserwerk

Beim Wasserwerk ist schon seit langer Zeit Vorsorge getroffen, berichtet Bauamtsleiterin Petra Endres auf Tagblatt-Nachfrage. Dort gibt es ein fest installiertes Notstrom-Aggregat, mit dem man eine Woche lang Wasser fördern könne. Und einen entsprechend großen Tank für Diesel.



Nun sollte ein mobiles Notstrom-Aggregat angeschafft werden, das man wahlweise an das Rathaus oder an eine Turnhalle (als Notunterkunft für Bürger) in Maisach oder Gernlinden anschließen kann. Doch der Markt ist – wie zu erwarten war – leer gefegt. Für Neugeräte beträgt die Lieferzeit derzeit 28 Wochen.



Schnell zuschlagen

Petra Endres kündigte deshalb in der Sitzung an, dass man ein gebrauchtes Gerät kaufen könne – aber sehr schnell sein müsse: Das Angebot der Firma verfalle nach sieben Tagen. Und so entschied der Gemeinderat einstimmig, dass das Rathaus zuschlagen solle – obwohl der Gemeinderat kaum Informationen zur Investition hatte, weil das Thema so kurzfristig aufgekommen war.



Mittlerweile ist das Aggregat gekauft. Statt der angepeilten 30 000 kostet es rund 35 000 Euro brutto, berichtet Endres. Samt fahrbarem Untersatz, einem Tank im Bauhof und der Andock-Nachrüstungen in Rathaus/Turnhalle komme man wohl auf 50 000 Euro, rechnet die Bauamtsleiterin vor. Über diese Summe hatte Dritter Bürgermeister Alfred Hirsch (FW) schon in der Gemeinderatssitzung gesagt, dass sie realistisch sei – er ist bekanntlich Elektromeister.



Der Gemeinderat war sich jedenfalls einig, dass man das Geld in die Hand nehmen müsse. Einige Redner sagten, man wolle das Notstrom-Aggregat gerne in Zukunft für Veranstaltungen und kleinere Notfälle verwenden – lieber nicht bei einem Blackout.

