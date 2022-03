Konkrete Pläne für neue Windräder auf Maisacher Flur

Von: Helga Zagermann

Die beiden Windräder bei Mammendorf und Malching. © Carmen Voxbrunner

In Maisach soll bald eine weitere Windkraftanlage stehen: Das Grundstück für das Projekt ist gesichert, ein Investor steht bereit. Auf dem Areal hätten sogar zwei Windräder Platz.

Maisach – Der Gemeinderat ist fest entschlossen: Nach einem Beschluss im Jahr 2017 hat das Gremium vor einiger Zeit nochmals bekräftigt, dass die Windkraft-Nutzung vor Ort ausgebaut werden soll. Bürgermeister Hans Seidl (CSU) berichtet jetzt auf Tagblatt-Nachfrage, dass die Pläne „weit gediehen und sehr konkret“ sind. So habe sich die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Grundeigentümer den Standort gesichert. Auf dem Areal hätten zwei Windräder Platz.

Windkraft Maisach: Im hügeligen Hinterland

Wo genau gebaut werden soll, will der Rathauschef nicht sagen – die Bürger sollen es nicht aus der Zeitung erfahren. Er will in den im Mai anstehenden Bürgerversammlungen Details nennen. Fest steht: Der Standort befindet sich auf Maisacher Flur, im hügeligen Hinterland.

Sicher ist zudem, dass die Kommune einen Projektanten beziehungsweise Investor an ihrer Seite weiß. Ein Gutachten zum Windertrag liegt bereits vor. Die 10H-Regel, die den Abstand zur Wohnbebauung vorgibt, will man mit einem Bebauungsplan aushebeln. „Und dann machen wir in diesem Rahmen auch gerne gleich die Bürgerbeteiligung“, so Seidl. Die Vorgaben des Denkmalschutzes, etwa zum Erhalt von Sichtbeziehungen in der Landschaft, hält der Rathauschef für „beherrschbar“.

Dann gilt es noch, den Artenschutz zu sichern. Stichwort Rotmilan. Gottfried Obermair, Chef des Energiewendevereins Ziel 21 und für die Freien Wähler im Maisacher Gemeinderat, berichtet in diesem Zusammenhang von einem Modellversuch in Fuchstal (Kreis Landsberg): Dort werden Windräder getestet, die stoppen, wenn ihnen ein Greifvogel zu nahe kommt.

Windkraft Maisach: Optimismus

Klagen gegen das Projekt könnten weitere Hürden sein. Deshalb hat die Gemeinde noch einen weiteren Standort im Blick. Hier sind die Planungen noch nicht so weit fortgeschritten. Seidl berichtet aber, dass dort ein Windrad, mit Glück vielleicht sogar ein zweites möglich wäre. Parallel zum Hauptprojekt wolle man auch an dieser Sache dranbleiben.

Obermair, im Gemeinderat Referent für Energie, setzt für den Prozess bis zur Inbetriebnahme rund fünf Jahre an. „Und seit eineinhalb Jahren arbeiten wir schon daran.“ Mit heftigem Widerstand von Anwohnern rechnet er nicht. „Ich bin überzeugt, dass diese beiden Windräder kommen.“ Auch Hans Seidl ist zuversichtlich. In der Maisacher Facebook-Gruppe schreibt er: „Eine weitere Windkraftanlage wird in naher Zukunft die regionale Stromerzeugung weiter ausbauen.“

