Mit LED sparen: 1400 Straßenlampen werden umgerüstet

Von: Helga Zagermann

Eine LED-Straßenlampe steht in Fürstenfeldbruck. So könnte es zukünftig auch in Maisach aussehen. (Archiv) © Peter Weber

Durch LED könnte Maisach rund 105 000 Euro Stromkosten pro Jahr sparen. Die Gemeinde möchte zukünftig ihre bestehenden Laternen umrüsten.

Maisach – Die Gemeinde will ihre etwa 1400 Straßenlampen auf LED umstellen. Die Kosten werden auf rund 660 000 Euro geschätzt. Doch es gibt hohe staatliche Zuschüsse vom Bund und vom Freistaat, falls der Antrag Maisachs noch schnell genug eingeht – bis Jahresende 2022. Daher stellte der neue Klimabeauftragte Jason Podt das Projekt in der letzten Gemeinderatssitzung in diesem Jahr vor. Er bekam vom Gremium die Zusage und konnte den Antrag fristgerecht einreichen.

Die Umrüstung auf LED-Leuchten habe großes Potenzial. Man könne damit Strom und Emissionen einsparen. Vom Bund gibt es eine Förderung von bis zu 25 Prozent, vom Land Zuschüsse bis zu 70 Prozent. Und man kann sogar beide Förderprogramme kombinieren und bis zu 90 Prozent der Kosten erhalten. Dass so viel über Zuschüsse eingeht, sollten die Maisacher Gemeinderatsmitglieder bitte trotzdem nicht erwarten, sagte Podt. Nach Rücksprache mit Kämmerin Angelika Braunmüller gehe er davon aus, dass man eine etwa 60-prozentige Förderung erhalte. „90 Prozent bekommt man nur, wenn man ganz arm dran ist und im Braunkohlegebiet liegt.“

Zwar sind nicht die gesamten Kosten förderfähig. Aber immerhin 337 000 Euro könnte Maisach wohl erhalten. 323 000 müsste die Gemeinde noch aus eigener Tasche zahlen. Durch die Umstellung auf LED-Technik könne man sich jährliche Stromkosten von rund 105 000 Euro sparen, so Podt. Nach etwas mehr als drei Jahren hätte sich die Investition der Gemeinde amortisiert. Die CO2-Einsparung beziffert der Klimabeauftragte mit rund 79 Tonnen pro Jahr.

In Zusammenarbeit mit den Bayernwerken hatte Podt ein Umrüstkonzept erarbeitet. Die Vertreter des Konzerns halten es für möglich, die Umrüstung innerhalb eines Jahres umzusetzen.

Der Gemeinderat entschied, dass fast überall die günstigeren technischen Leuchten verbaut werden sollen. Nur vor dem Rathaus in Maisach und dem Bürgerzentrum in Gernlinden legt man Wert auf sogenannte gestalterische Leuchten, weil diese dekorativer sind.

