Offener Brief: Maisach lehnt die Unterbringung weiterer Flüchtlinge im Ort ab

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Der Zustrom der Flüchtlinge hält an. © dpa

Bürgermeister Hans Seidl und die Gemeinde Maisach lehnen eine Unterbringung weiterer Flüchtlinge im Ort ab. Das geht aus einem offenen Brief an Landrat Thomas Karmasin hervor.

Maisach – Hans Seidl berichtet in dem Brief, dass das Landratsamt eine neue Unterkunft in Maisach angemietet habe und über eine weitere Akquise verhandelt werde. Damit kämen 100 weitere Flüchtlinge in die Gemeinde, in der schon 245 Geflohene leben, schreibt Seidl. Maisach habe sich seit der großen Zuwanderung 2015 immer sehr kooperativ an der Unterbringung beteiligt. „Mit unseren gelebten Werten der Mitmenschlichkeit und humanitären Hilfsbereitschaft war und ist das nach wie vor eine Selbstverständlichkeit“, so Seidl.

Nicht mehr leistbar

Allerdings sehe die Gemeinde eine weitere Belastung der infrastrukturellen Einrichtungen, besonders aber der Asylhelferkreise, der Helfer in der Tafel und in der Kleiderkammer, als nicht mehr leistbar an. „Wir sind uns des Flüchtlingsdrucks und der humanitären Verantwortung für die Menschen in Notsituationen bewusst. Dennoch sehen wir, dass die erforderliche Integrationsarbeit vor Ort nicht mehr geleistet werden kann“, heißt es in dem Brief. Es fehlten schon seit längerem Köpfe und Hände, um eine gute Integrationsarbeit leisten zu können. Geld alleine würde verpuffen, wenn die lenkenden und tatkräftigen Menschen fehlten, so Seidl. Der Bürgermeister warnt daher vor Parallelgesellschaften.

Mehr Integration

„In Abstimmung mit den Fraktionen im Gemeinderat werden wir auch zukünftig unseren humanitären Beitrag leisten“, heißt es in dem Brief. „Gleichzeitig fordern wir eine stärkere Integrationsleistung und lehnen eine über den vor dem 15. Februar uns bekannten vorhanden Bestand an Unterbringungsplätzen hinausgehende zusätzliche Zuweisung von geflüchteten Menschen in die Gemeinde Maisach ab.“



(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

So reagiert das Landratsamt Die Ablehnung der Gemeinde allein sei leider noch kein Grund, das Objekt, in dem weitere Geflüchtete unterkommen könnten, nicht weiterzuverfolgen, heißt es in einer ersten Reaktion aus dem Landratsamt auf Seidls Brief. „Sollte der Anbieter einen Rückzieher machen aufgrund einer ablehnenden Haltung der Gemeinde, so müsste das Landratsamt das selbstverständlich akzeptieren.“ Das Landratsamt betont: „Nach unseren Zahlen befinden sich in den beiden längerfristigen Unterkünften in Maisach insgesamt 140 Personen.“ In der so genannten Erstanlaufstelle seien derzeit 94 Personen untergebracht, ein Zelt mit Platz für 90 Menschen stehe für die Belegung bereit. Die angesprochene gute Integrationsarbeit sei in Maisach vor allem wichtig für die 140 Personen, die dort längerfristig untergebracht sind. In der Erstanlaufstelle blieben die Menschen in der Regel zwischen zwei und vier Wochen, bis für sie eine geeignete längerfristige Unterbringungsmöglichkeit vorhanden sei. „Die Notwendigkeit der Schaffung etwa von Kita-Plätzen dürfte darum für diese Personengruppe in der Regel nicht vorhanden sein.“ Die Belegung der Erstanlaufstelle sei seit Kriegsausbruch zudem stark schwankend.

Persönlich glaubt Seidl, dass das Fluchtgeschehen keine temporäre Erscheinung ist, „sondern eine Herausforderung, die uns unter geänderten Voraussetzungen aufgrund von Klimawandel, Kriegen und Armutsflucht auf lange Zeit begleiten werden“.



Neben den bestehenden Unterkünften war in Maisach zuletzt eine Erstaufnahme-Einrichtung für Ukrainer geschaffen worden. Unlängst wurde dort zusätzlich ein Unterbringungs-Zelt errichtet.

Der Landrat selbst warnt seit Monaten vor dieser Entwicklung. Die Kreisbehörde ist ständig auf der Suche nach weiteren Unterkünften, stößt dabei aber auch immer wieder auf Gegenwind. Auch die Stadt Puchheim wehrt sich beispielsweise gegen die Ausweitung einer bestehenden Unterkunft – mit ganz ähnlichen Argumenten wie Maisach.

Im Landkreis Fürstenfeldbruck leben derzeit 1903 Geflüchtete aus der Ukraine, um die 1000 davon sind privat untergekommen. Insgesamt leben in den Unterkünften des Landratsamts (alle Herkunftsländer) 2084 Personen. Darunter befinden sich auch etliche so genannte Fehlbeleger, die Bleiberecht haben, aber keine Wohnung finden. Im Ankerzentrum am Fliegerhorst leben derzeit über 600 Personen.

Auch interessant: Zustrom an Asylbewerbern: „Die Lage ist prekär“ – Landräte schlagen Alarm

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.