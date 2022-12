Tradition: Auf der Maisach schwimmen die Luzienhäuserl

Von: Dieter Metzler

Teilen

Heuer haben 29 Mädchen und Buben aus Überacker und anderen Maisacher Ortsteilen Luzienhäuserl gebastelt – jeder für sich daheim mit Mama, Papa und Geschwistern. © Metzler

Auf der Maisach statt auf der Amper: Auch in Überacker findet jedes Jahr ein Luzienhäuserl-Schwimmen statt. Heuer haben 29 Mädchen und Buben aus Überacker und anderen Maisacher Ortsteilen lange gebastelt, bis ihre Häuschen fertig waren. Stolz schauten sie zu, wie die kleinen Kunstwerke zu Wasser gelassen wurden.

Überacker – Der 13. Dezember ist der Tag der Heiligen Luzia. Und so kamen am Dienstagabend 29 Kinder am Kirchberg von St. Bartholomäus zusammen und huldigten dem Jahrhunderte alten Brauch aus Bruck, der ursprünglich auf das Schutzbedürfnis der Brucker vor Hochwasser zurückgeht.

Gemeindereferentin verabschiedet sich

Für Gemeindereferentin Marion Dafner, die bei der kurzen Andacht auch die Geschichte der Heiligen Luzia in Erinnerung rief, war es die zweite und zugleich letzte Veranstaltung dieser Art. „Vor drei Jahren habe ich diesen Brauch erstmals begleitet“, erzählte sie. „Nach der zweijährigen Corona-Zwangspause ist es nun zugleich meine letzte Segnung der Luzienhäuserl. Ich wechsele zum Januar in den Pfarrverband Laim.“

Der achtjährige Vincent und sein vierjähriger Bruder Lukas aus Überacker präsentierten stolz ihr Luzienhäuserl, das sie mit Hilfe ihrer Mama daheim gebastelt hatten. „Knapp zwei Stunden haben wir gebraucht, dann war es fertig“, meinte Vincent. Die Geschwister fieberten nun voller Erwartung dem Einsetzen der Häuserl in die Maisach entgegen.

Mit ein Grund, warum heuer etwas weniger Kinder an dem Brauch teilnahmen, sei wohl, so vermutet Stefan Schalk, Vorsitzender der Feuerwehr Überacker, dass die Luzienhäuserl diesmal daheim gebastelt wurden. „Wenn sie, wie früher, in den Kindergärten gemeinsam gebastelt worden wären, wären heute sicher mehr dabei.“

An die 20 Helfer der Feuerwehr im Einsatz

„Wir haben vor vielen Jahren diesen Brauch übernommen“, erzählte Feuerwehrkommandant Josef Plabst, warum auch in Überacker der Brauch gepflegt wird. „Früher hat der Sportverein Rot-Weiß Überacker die Durchführung der Veranstaltung organisiert“, berichtete Plabst. „2003 haben wir das übernommen.“ Nachdem die Feuerwehr schon immer mit dabei war, habe man sich entschieden, die Veranstaltung gleich selbst in die Hand zu nehmen.

Rund 20 Helfer kommen dabei zum Einsatz. „Wir sind inzwischen ein eingespieltes Team“, berichtete Schalk. „Wir haben im Oktober alles vorbesprochen. Nach der zweijährigen Corona-Zwangspause freuen wir uns, dass wir diesen Brauch heuer wieder durchführen dürfen.“

Kommandant Plabst und seine Helfer sicherten den Weg von der Kirche entlang der St.-Wolfgang-Straße zum Gartenfestplatz, wo die liebevoll gebastelten und mit Teelichtern erleuchteten bunten Luzienhäuserl von Feuerwehrlern in die Maisach gesetzt wurden – um einige hundert Meter weiter wieder herausgeholt zu werden. Danach traf man sich am Lagerfeuer, wo der Abend bei Glühwein, Kinderpunsch und Bratwürsteln ausklang.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.