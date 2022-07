Radweg zwischen Malching und Maisach wird gebaut

Von: Thomas Steinhardt, Helga Zagermann

Bei Maisach entsteht ein neuer Radweg. © Foto: SWEN PFÖRTNER/DPA

850 000 Euro für einen 1,5 Kilometer langen Radweg zwischen Malching und Maisach: Dieses Projekt hat jetzt den zuständigen Planungsausschuss des Kreistags passiert.

Maisach – Schon zuvor hatte der Maisacher Gemeinderat sein Okay zur vorgesehenen Streckenführung gegeben.

Der Geh- und Radweg entlang der Kreisstraße FFB 8 gilt als wichtig, weil er eine Verbindung zum Gewerbegebiet schafft und Teil des Radwegekonzepts sein soll. Er beginnt im Zentrum Malchings und führt bis zur Kreisstraße, der er schließlich nördlich der Straße bis zum Kreisverkehr westlich von Maisach folgt. Südlich von Malching ist eine Querungshilfe vorgesehen, damit Radfahrer und Fußgänger aus Mammendorf sicher über die Straße kommen.

Die Gemeinde Maisach hat laut Kreisverwaltung die nötigen Grundstücke erworben und stellt sie zur Verfügung. Außerdem beteiligt sich Maisach an den Kosten. Der Radweg soll im kommenden Jahr gebaut werden.

Tempo 60?

Wie der Maisacher FW-Kreisrat Gottfried Obermair auf Nachfrage von der Kreisverwaltung erfuhr, ist in dem Bereich eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Autos von 70 Kilometern in der Stunde vorgesehen. Obermair bat um eine Reduzierung auf 60, was man nun prüfen will.

Überlegt worden waren auch andere Streckenführungen. Die Pläne scheiterten jedoch an zu hohen Kosten, zu großem Flächenverbrauch und der Lage der nahen Wasserschutzzone. st/zag

