Malchinger Starkbierfest: Dschungelbuch als Vorlage fürs Derblecken

Gemütlichkeit und gute Laune

Von Hans Kürzl schließen

Der Durst war groß: Nicht nur nach dem Bier, sondern auch nach Gemütlichkeit und guter Laune. Rund 200 Besucher kamen nach vier Jahren Pause zum Malchinger Starkbierfest – und wurden unter anderem in die Welt des Dschungelbuchs entführt.

Malching – „Der Wahnsinn“, lobte Gottfried Obermair die Stimmung des vier Stunden dauernden Spektakels. Das fand auch Maisachs Bürgermeister Hans Seidl: „Malching hat Stil und Klasse.“ Organisiert hatte das Starkbierfest im Angerwirt der Veteranenverein Malching-Germerswang. Die musikalische Gestaltung übernahmen die Luitpoldmusikanten.

Als Derbleck-Vorlage für das Theaterstück diente das Dschungelbuch. „Nach vielen Jahren unbeschwerter Kindheit wurde Mogli erwachsen. Die Tiere wählten ihn zum Bürgermeister, nannten ihn von da an Mogli Hans“, tönte der Sprecher aus dem Off. Der Mogli Hans ließ sich dann sogleich auf einer Sänfte auf die Bühne tragen. „Ich hab 14 544 Follower, i bin da Superheld“, sagt er.

+ Duo aus dem Dschungelbuch: Sebastian Staffler (l.) als Mogli Hans und Thomas Käser als Balu Roland. © Peter Weber

Wenn da nicht die grüne Schlange Angeli Kaa gewesen wäre, die Simon-Kraus darstellte. Denn diese versuchte den Mogli Hans zu hypnotisieren. Was zeitweise gelang – trotz Bemühungen von Balu Roland (Müller) sowie den Geiern Gottfried (Obermair) und Hermine (Reitmayr). Eingebaut waren Diagnosen wie „Resistenz gegen Schlagschatten der Windräder“ und dass der Mogli Hans mit der Gemeindekasse „auf großem Fuß lebt“.

„Hilft nur wachküssen“, meinte Balu, und mit Geier Gottfried war er sich einig, „dass das nur die Petra kann“. Das Wachküssen übernahm dann auch die echte Bürgermeistergattin. Im Saal kam man aus dem Lachen nicht heraus. Und um noch einen draufzusetzen, betätigte sich der echte Bürgermeister als Kellner für die Darsteller – so wie schon am Seniorennachmittag beim Volksfest.

Die Sache mit dem Freibier auf der Festwoche hatten Florian Scharte als Thomas und Gottfried Obermair als Sepp in ihrem Zwei-Personen-Sketch auf dem Schirm. So wurde die Ehrenamtskarte geschickt eingebaut. „Wenn man so eine Karte hat, dann muss man nichts mehr bezahlen?“, fragte Thomas. Und Sepp bestärkte ihn: „Logisch. Die Karte ist besser wie alle Freibiermarken. Die kannst’ auch beim Volksfest einsetzen. Zahlt alles der Bürgermeister, war seine Idee.“

Auch der Politik nahm sich das Duo an und wie der Seidl als Avatar die Bürger vor zu viel Asylbewerbern bewahren will. Und das bis zum absoluten „Geht nicht-mehr“ – eine Anspielung auf die Aufhebung der Altersgrenze für Bürgermeister. „Dann könnt auch der Obermair wieder antreten, als ewiger Kandidat“, hieß es. Die Luitpoldwitwen sorgten ebenfalls für Stimmung im voll besetzen Saal. Denn ihre Gstanzln waren gespickt mit schwarzem Humor.

