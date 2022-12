„Meisaha“: Neues Heft zur Ortsgeschichte ist erschienen

Von: Helga Zagermann

Treffen von Münchner und Augsburger Sozialdemokraten im Maisacher Sommerkeller am 7. August 1887. © mm

Nach einem Jahr Pause hat der Arbeitskreis (AK) Geschichte nun wieder ein Meisaha-Heft mit Beiträgen zur Ortsgeschichte vorgelegt.

Maisach – In der Ausgabe geht es um Lichtspielhäuser, den Sommerkeller, Wandel im Handel und die 60-jährige Geschichte des Kinderspielplatzes in Gernlinden.

Die Archive waren heuer wieder geöffnet, Treffen mit Zeitzeugen besser möglich. Daher, so AK-Leiter und Ortsarchivar Stefan Pfannes, sei es wieder möglich gewesen zu recherchieren und genug Artikel für ein Meisaha-Heft zusammenzubringen. Nichtsdestotrotz gibt es derzeit nur sieben aktive Autoren, Nachwuchs ist also willkommen, gerne auch jüngeren Alters.

Künftig soll das Heft im Zwei-Jahres-Rhythmus erscheinen. In den Zwischenjahren plant der AK Ausstellungen und Veranstaltungen zur Ortsgeschichte. 2023 etwa gibt es eine Lesung beim Literaturcafé in Gernlinden.

Pfannes hat zum Heft einen Artikel über die Kinos in Maisach beigetragen. Nur so viel sagt er: „Da war viel los.“ Das gilt auch für den Sommerkeller. Helga Rueskäfer, die mit ihren 85 Jahren noch immer fleißig in Münchner Archiven recherchiert, beleuchtet dessen Geschichte von der Brauerei-Gründung 1556 bis zum heutigen Swingerclub. Karl Muth berichtet über frühere Maisacher Läden und die Gernlindener Kohlehandlung Sistig, Stefan Schader über das Autohaus Walter. zag

Verkaufsstellen

Das Meisaha-Heft wird für fünf Euro dieses Wochenende beim Maisacher Advent verkauft (im Gemeindezentrum). Danach gibt es das Heft bei Schreibwaren Auer, im Schokoladen, in örtlichen Banken und der Lindenapotheke Gernlinden.

