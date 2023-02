Menschliche Bonbons versüßen den Faschingszug in Gernlinden

Von: Hans Kürzl

Elf Wagen und sieben Fußgruppen haben für Gaudi gesorgt beim Faschingszug in Gernlinden. 3500 bis 4000 Besucher schauten zu.

Gernlinden – Es war, als wäre er nur kurz mal weggewesen, der Gernlindener Faschingszug. Die Corona-Pause hatte ihm jedenfalls nichts anhaben können. Elf Wagen und sieben Fußgruppen hatten sich auf den Weg gemacht – zur Gaudi der 3500 bis 4000 Zuschauer. Dass sich nicht ganz so viele zur Teilnahme entschlossen hatten, nahm Hannes Haschka überhaupt nicht krumm. „Wir wollen sowieso ein familiärer Faschingszug sein“, sagte der Vorsitzende des Faschingsausschusses im Kartell der Gerlindner Ortsvereine.

Eine Erklärung, warum die Fußgruppen und Wagenbauer kaum Ortspolitik thematisiert hatten, hatte Haschka auch: „Weil einige auch am Olchinger Faschingszug teilnehmen.“ Dort werden, im Gegensatz zu Gernlinden, noch Preisgelder verteilt. „Und wer mit einem Maisacher Thema aufläuft, hat damit in Olching meistens keine Chance.“

Freche Hühner und Weiberfasching

So war es zwei Fußgruppen vorbehalten, ein wenig Lokalkolorit in den Faschingszug zu bringen. Die „Frechen Hühner“, die vor drei Jahren den Bürgermeister-Wahlkampf aufs Korn genommen hatten, nahmen sich diesmal des Volksfestes an. Oder genauer: der langen Suche nach einem Wirt. „Der Festwirt hat’s nicht gebracht, drum kommen wir Mädels an die Macht“, hieß es da. Einen Seitenhieb auf den Personalmangel bei der Maisacher Festwoche 2022 gab es dazu: „Das Maisacher Volksfest bewirten wir, dann kriegt’s a Essen und a Bier.“

Dagegen wird die Gruppe „Gernlindner Weiberfasching“ wohl schon ein paar Punkte aus der Nachbarstadt mitnehmen können – allein schon der fantasievollen Kostüme wegen, die eine Ähnlichkeit zu Bubble-Balls hatten. Die Damen nahmen die Bonbonkrise beim Olchinger Gaudiwurm ins Visier: „Bonbon-Krise schrieb die Zeitung da, zu Fasching sind die Guadl rar, die Bonbons wurden knapp und teuer, drum gehen wir als Guadl heuer.“

Die großen Probleme angepackt hatte Gernlindens Feuerwehr. „An Pflegekräften fehlt es schwer, viele Betten stehen leer. Nun wäre dringend beherzte Politik gefragt.“ Dass sie ironisch ans Heck des Wagens etwas zur Wartezeit in den Kliniken geschrieben hatten – „zwei Stunden bis zur Ersteinschätzung“ – kommentierte ein Passant ironisch: „So weit ist das von der Wirklichkeit gar nicht weg.“

Viele Einsatzkräfte garantieren Sicherheit

Beim Faschingszug in Gernlinden hätte man im Notfall nicht lange auf Hilfe warten müssen. Aus der Erfahrung von 2020 mit vielen Notfällen und noch mehr Glasscherben hatten die Organisatoren vom Ortskartell Konsequenzen gezogen – und kräftig aufgestockt. 40 Sanitäter waren im Einsatz und jeder Menge Security- und Polizeikräfte. Durchaus angebracht, wie sich zeigte: „Ein paar haben es schon versucht, das Verbot von Glasflaschen zu umgehen“, berichtete Haschka, „denen habe man die Flaschen abgenommen. Und gut war’s.“

Einige andere hatten die Musik am Wagen zu laut aufgedreht. Sie wurden ermahnt und drehten dann leiser. Bei der Polizeiinspektion in Olching war aber nur eine Beschwerde wegen Lärmbelästigung zu verzeichnen.

Mit der Linie zwischen Vernunft und sanftem Druck, sei man gut gefahren, zog Haschka ein erstes Fazit. „Beim ersten Gernlindner Faschingszug nach der Corona-Pause wollten wir aber nicht ständig und überall mit dem erhobenen Zeigefinger herumlaufen.“