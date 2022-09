Mieten in Gemeinde-Wohnungen steigen

Von: Helga Zagermann

Die Mieter von rund 70 Gemeinde-Wohnungen müssen ab 1. Mai 2023 höhere Mieten zahlen. Die letzte Erhöhung liegt sieben Jahre zurück – die Kommune war nun also quasi gezwungen, den Quadratmeterpreis anzuheben.

Maisach – Damit Härtefälle vermieden werden, werden die Mieter schon jetzt informiert. Sie bekommen weitere vier Monate als Übergangszeit, denn eigentlich sollte schon zum 1. Januar 2023 erhöht werden. Und es werden bei finanzieller Not Lösungen angeboten, zum Beispiel Stundungen.

Rund 90 Wohnungen hat die Gemeinde Maisach laut Kämmerin Angelika Braunmüller. Etwa 20 davon sind Sozialwohnungen. Für sie gelten noch niedrigere Sätze, die auch nicht erhöht werden. Betroffen sind nur die Mieter der restlichen rund 70 Wohnungen in Maisach und Gernlinden. Sie zahlen ab Mai 2023 zwölf Prozent mehr.

Laut Gesetz könnten die Mieten alle drei Jahre um 15 Prozent erhöht werden. Das aber stand in Maisach nie zur Debatte. So erfolgte in den vergangenen sieben Jahren keine Anhebung. Zwar waren die Mieter im Herbst 2020 informiert worden, dass ab 2021 Erhöhungen fällig werden. Doch wegen der finanziellen Belastungen der Bürger durch die Corona-Pandemie hatte die Gemeinde darauf verzichtet. Auch dieses Jahr gab es keine Erhöhung.

Weil derzeit vor allem steigende Energiekosten Bürger deutlich belasten, wird die Mietanhebung nochmals von Januar 2023 auf Mai 2023 verschoben. Der Gemeinderat stimmte einhellig zu.

Kämmerin Angelika Braunmüller erklärte im Tagblatt-Gespräch, länger könne die Kommune nicht warten. „Auch wir haben ja mit der Inflation zu kämpfen.“ Zudem könnte demnächst bei einer Prüfung der Gemeindefinanzen angemahnt werden, dass die Mieterhöhungen zu lange ausgesetzt wurden.

