Kurz vor dem Feier-Finale: Mitmach-Appell soll Volksfest beleben

Von: Peter Loder

Beste Laune herrschte beim traditionellen Einzug zum Maisacher Sommer, wie das Volksfest jetzt heißt. © Weber

Ungewöhnlicher Halbzeit-Aufruf der Volksfest-Macher: Um die Maisacher Wiesn auch künftig stattfinden lassen zu können, richten sie einen Mitmach-Appell an die Bevölkerung.

Maisach – Außerdem: Nach entsprechender Kritik gibt es jetzt sogar ein Kinderkarussell auf dem Maisacher Sommer. Wenn auch nur ein kleines.

Festwirt, Bürgermeister, Brauereichef und Festreferent luden am Dienstag zu einer Halbzeitbilanz auf das Maisacher Volksfest ein. Das ist ungewöhnlich – Bilanz gezogen wird normalerweise erst am Ende. Die Verantwortlichen nutzten den Termin, um vor dem Feierfinale einen Appell an die Bevölkerung zu richten. Ihre Botschaft: Um den Maisacher Sommer auf lange Sicht aufblühen zu lassen, müssten Besucherzahl und Bierumsatz weiterhin konstant hoch bleiben.

Volksfest Maisach: Positives Bild

Gleichzeitig zeichneten die Volksfestmacher ein positives Bild vom bisherigen Fest. Bürgermeister Hans Seidl etwa schlendert täglich durchs Bierzelt, nutzt den günstigen Mittagstisch und setzt sich auf einen Ratsch an die Tische. Ihm ist aufgefallen: „Die Lust aufs Volksfest ist zurückgekehrt, die Leute kommen wieder gern und vor allem auch öfter.“

Seidl erhofft sich deshalb vor allem vom Tag der Vereine, Betriebe und Behörden eine verstärkte Präsenz von Mitgliedern der rund 50 Vereine in der Großgemeinde.

Vor dem Kinderkarussell: Referent Tobias Ottilinger und Wirt Ewald Zechner. Foto: Peter Loder © mm

Brauereichef Michael Schweinberger liebäugelt unterdessen damit, dass bei den Ausschankzahlen die im Vorjahr erzielten 130 Hektoliter deutlich übertrumpft werden. Zumal die Politikerabende mit Markus Söder und Hubert Aiwanger – der Ministerpräsident war bereits da, sein Stellvertreter kommt am Montag – in die Bilanz mit einfließen.

Das neue Konzept mit einer Mischung aus sommerlichem Open Air und traditioneller Volksfest-Gemütlichkeit sei jedenfalls aufgegangen, meinte der Bürgermeister bei der kurzfristig einberufenen Zwischenbilanz-Pressekonferenz.

Volksfest Maisach: Dem Wirt gefällt´s

Dabei ließ der neue Festwirt aus Dachau durchblicken, dass er sich ein längerfristiges Engagement durchaus vorstellen könne: „Mir gefällt’s in Maisach“, sagt Ewald Zechner, In Maisach habe er jedenfalls schon mal das Gefühl, dass sich „die Leute bei uns willkommen fühlen“. Was auch für sein Servicepersonal spreche, das den neuen Einsatzort als Trainingslager für das im August beginnende Dachauer Volksfest betrachte. Dem neuen Wirt haben übrigens dem Vernehmen nach bereits interessierte Rathaus-Delegationen aus Fürstenfeldbruck und Mammendorf die Aufwartung gemacht.

Volksfest Maisach: Jetzt doch ein Karussell

Bürgermeister Seidl und Volksfestreferent Tobias Ottillinger blicken unterdessen bereits in die fernere Zukunft: „Wir haben gegen die Stimmung aus der Vergangenheit gearbeitet und eine neue Basis für den Fortbestand der Festwoche geschaffen.“ Das will das Rathaus-Duo auch als Botschaft an die heuer fehlenden Schausteller verstanden wissen.

Weil größere Fahrgeschäfte und Attraktionen ausblieben, hat derweil ein bereits mit einer Wurfbude in Maisach vertretener Schausteller in seinem Fundus gekramt. Er hat ein Mini-Kettenkarussell aufgestellt und reagiert damit zweifellos auf Kritik daran, dass für Kinder zu wenig geboten sei.

Das Karussell ist freilich gerade mal mannshoch, hält aber immerhin das Gewicht von sieben Kleinkindern aus. Der Fahrpreis hat es allerdings in sich: Drei Euro verlangt der Münchner Fierant für eine Fahrt, vier Touren gibt es für zehn Euro. Selbst für Ottillinger „etwas ausg’schamt“, doch bei der Preisgestaltung sei die Gemeinde machtlos.

