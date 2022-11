Maisach muss sparen: Zuschüsse an Vereine werden gekürzt

Von: Helga Zagermann

Die Zuschusssummen, die von der Kommune an Vereine für Unterhalts- und Investitionsmaßnahmen ausgeschüttet werden, werden um 15 Prozent gekürzt.

Maisach – Das hat der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderats im Vorfeld der Haushaltsberatungen für 2023 beschlossen. Die Jugendförderung steht nicht zur Debatte – noch nicht.

Bürgermeister Hans Seidl (CSU) hatte den Vorschlag auf 15-prozentige Kürzung im Vorfeld der Sitzung eingebracht. Es mache keinen Sinn, erklärt er auf Tagblatt-Nachfrage, den Vereinen zum jetzigen Zeitpunkt für 2023 beantragte Zuschüsse zu genehmigen, um sie dann im Rahmen der Haushaltsberatungen in ein paar Wochen doch kürzen zu müssen – weil das Geld nicht reiche.

Die Etatberatungen starten am 8. Dezember. Erst dann steht zum Beispiel fest, wie teuer die Gemeinde künftig Strom einkaufen muss.

So beschloss der Ausschuss die 15-prozentige Kürzung der Zuschusssumme. Betroffen sind davon im Bereich Sport laufende Unterhaltskosten und Anschaffungen zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebs sowie Investitionsmaßnahmen; bei den musizierenden Vereinen geht es um Zuschüsse zur Vereinskleidung und für Fahnen.

Der Rathaus-Geschäftsführer Peter Eberlein räumte in der Ausschusssitzung noch ein Missverständnis aus. Es werde nicht die aus den Gesamtkosten prozentual errechnete Zuschusshöhe gekürzt, sondern die Zuschusssumme. Ein Beispiel: Wenn eine Unterhaltsmaßnahme 1000 Euro kostet, übernimmt die Kommune dafür laut gültigen Richtlinien 30 Prozent, also 300 Euro. Von diesen 300 Euro werden ab 2023 nun 15 Prozent abgezogen, es bleiben also noch 255 Euro. Befürchtet worden war, dass von 1000 Euro Kosten nur noch 15 Prozent (150 Euro) übernommen werden. Das sei nicht der Fall. Die Jugendförderung wird nicht angetastet. Vereine und andere Gruppen, die nicht in den Kultur- oder Sportbereich fallen und ohnehin sehr geringe Zuschüsse bekommen, dürfen mit den bisherigen Sätzen auch 2023 rechnen.

Allerdings beschloss der Ausschuss, dass die Vereinsförderrichtlinien komplett überarbeitet werden sollen. Ab 2024 werden also ganz neue Regeln gelten. Durch die für 2023 geltende Kürzung – die der Gemeinderat aber erst mit dem Beschluss des Haushalts bestätigen muss – spart sich die Kommune im nächsten Jahr rund 50 000 Euro.

„Maisachs Finanzsituation wird sich verschärfen“, sagt Seidl. Man müsse jetzt reagieren. Und der Gemeinderat und er hoffen, bei den Vereinen nicht noch weiter kürzen zu müssen. Es seien in allen Bereichen unangenehme Spar-Entscheidungen zu treffen. „Aber wir müssen jetzt beweisen: Wir können auch Krise.“ Es gelte, sich zu bescheiden. Das sei für alle ungewohnt nach vielen guten Jahren.

