Engagierter Elektro-Meister aus dem Leben gerissen

Von: Ulrike Osman

Xaver Hirsch ist tot. © mm

Wenige Tage vor seinem Tod bestellte Xaver Hirsch sich ein neues Auto. Er ging mit seiner Frau spazieren und besprach mit seinem Sohn, was man den dienstältesten Mitarbeitern zur 40-jährigen Betriebszugehörigkeit schenken könnte.

Maisach – Niemand rechnete im entferntesten damit, dass der Seniorchef des Traditionsunternehmens Elektro-Hirsch das Auto nicht mehr fahren, die Geschenke an die Mitarbeiter nicht mehr überreichen und nie mehr Zeit mit seiner Familie verbringen würde. „Mein Vater wurde mitten aus dem Leben gerissen“, sagt Xaver Hirsch junior.

Es war ein Leben voller Power. Xaver Hirsch, im September 1951 in München geboren, steckte seine ganze Kraft in den Betrieb und fand trotzdem noch Zeit für politisches und ehrenamtliches Engagement. Dass er in das 1929 gegründete Familienunternehmen einsteigen würde, stand für den Maisacher nie außer Frage.

In dritter Generation

Hier machte er seine Ausbildung im Elektrohandwerk und seinen Meister. 1994 übernahm er gemeinsam mit seinem Bruder den Betrieb in dritter Generation. „Sein Leben war die Firma, die er mit Weitsicht und Visionen zu dem machte, was sie heute ist“, sagen Ehefrau Brigitte und die beiden erwachsenen Kinder Astrid und Xaver junior. Der Sohn ist in die Fußstapfen des Vaters getreten und hat Ende 2021 den Betrieb übernommen. Doch der Senior blieb als Geschäftsführer und Ideengeber ein wichtiger Kopf im Unternehmen. Der gerade entstehende Neubau eines Büro- und Lagergebäudes im Maisacher Gewerbegebiet ist sein Werk.

Überhaupt, das Gewerbegebiet – es würde ohne Xaver Hirsch möglicherweise anders aussehen. 30 Jahre lang engagierte sich der Unternehmer für die CSU im Gemeinderat und kämpfte als Gewerbereferent für die Belange der örtlichen Wirtschaft. Viele Firmen holte er nach Maisach und sorgte mit dafür, dass die Gemeinde einer der stärksten Arbeitsplatz-Anbieter im Landkreis ist und auf sprudelnde Gewerbesteuereinnahmen bauen kann.

Auch in der Feuerwehr

Hirsch war mit seiner klaren Haltung beispielgebend. Er habe viel von seinem Parteifreund gelernt, sagt Bürgermeister Hans Seidl. Auch in der Feuerwehr war Xaver Hirsch aktiv. Die Frage nach Hobbys erübrigt sich – er hatte keine. Am wohlsten fühlte er sich an seinem Schreibtisch. Wenn allerdings seine fünfjährige Enkelin Anni zu Besuch kam, ließ der stolze Großvater die Arbeit Arbeit sein. Die Kleine war sein ganzer Stolz.

Große Bestürzung

Im Ort ist die Bestürzung über den Tod des allseits bekannten Xaver Hirsch groß. „Ich möchte mich herzlich für die große Anteilnahme bedanken“, sagt Ehefrau Brigitte. Sie hatte ihren ein Jahr älteren Ehemann bereits als 16-Jährige kennengelernt und 1977 geheiratet. Kraft tankten die beiden mit den Kindern am liebsten am Gardasee, der ihnen zur zweiten Heimat wurde.

Im vergangenen September wurde am Firmenneubau in der Frauenstraße Richtfest gefeiert – geplant und vorbereitet vom Seniorchef. Auf einem Gruppenfoto von diesem Tag sieht man ihn zufrieden zwischen den 30 Mitarbeitern stehen. Xaver Hirsch starb an einer Sepsis, verursacht wohl durch eine verschleppte Bronchitis. Er wurde 71 Jahre alt. os

