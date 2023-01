Nein zu Neubau-Plänen: Bäume und Ort schützen

Von: Helga Zagermann

Das Maisacher Rathaus. © Weber

Zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 27 Wohnungen und Tiefgarage wollte ein Grundeigentümer an der Hauptstraße 25 gegenüber der Brauerei bauen. Der Gemeinderat lehnt das ab.

Maisach – Um die Nachverdichtung in Grenzen zu halten, Dorfgebiet und Baumbestand zu schützen, wird nun ein Bebauungsplan für diesen kleinen Bereich an der Haupt-/Überacker- und Müllerstraße aufgestellt. Zudem wurde eine Veränderungssperre beschlossen: Bis der Plan fix ist, darf nicht gebaut werden.

Im sogenannten Dorfgebiet mischen sich Landwirtschaft, Gewerbe und Wohnnutzung. Das soll auch künftig so sein. Durch den Bebauungsplan will man die Nachverdichtung und Bodenversiegelung lenken. Der Baumbestand und die Sichtverhältnisse an der Haupt- und Überackerstraße sollen weitestmöglich erhalten bleiben.

Für die beiden Neubauten sollte das direkt an der Hauptstraße stehende Haus abgerissen werden. Die zwei Mehrfamilienhäuser wollte man längs oder quer auf die Fläche setzen. Bei einer Variante müssten alle Bäume fallen, bei der anderen würden nur zwei stehen bleiben. Das sei ein erheblicher Eingriff, hieß es im Gemeinderat. Und das könne nicht durch Ersatzpflanzungen auf dem Grundstück oder in der Umgebung kompensiert werden.

Das Grundstück an dieser Ecke sei ortsbildprägend. Man müsse die Entwicklung steuern, war sich der Gemeinderat einig. In den aufzustellenden Bebauungsplan wird auch die Fläche des landwirtschaftlichen Betriebs nördlich davon aufgenommen. zag

