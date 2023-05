Nachrücker im Gemeinderat will sich für bezahlbaren Wohnraum einsetzen

Von: Helga Zagermann

Teilen

Das Maisacher Rathaus © Weber

Andreas Hombach rückt für die Maisacher Grünen in den Gemeinderat nach.

Maisach – „Ich bin ein Typ, der etwas verändern möchte“, sagt Andreas Hombach. „Reden und schimpfen kann jeder. Aber ich will mir die Zeit nehmen und versuchen, mit anzupacken.“ Das kann der 40-Jährige ab sofort im Gemeinderat tun. Denn er ist für die Grünen auf den Platz von Patrick Götz nachgerückt.

Seit 13 Jahren lebt der in München aufgewachsene Hombach in der Gemeinde, seine Frau ist gebürtige Maisacherin. In dieser Zeit ist die Familie – der Sohn ist 13 Jahre alt – schon viermal innerhalb des Ortes umgezogen. Jetzt wohnt man nach wie vor zur Miete, die Suche nach einem Eigenheim hat die Familie aufgegeben. In Kombination mit seinem Beruf – Hombach ist Bankkaufmann und macht aktuell den Fachwirt – führt das zum ersten Thema, das der 40-Jährige mit voranbringen will: der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Auch das Generationenwohnen müsse man weiterdenken – in Zeiten, in denen Ältere alleine in großen Häusern leben, während sich Familien in kleine Wohnungen quetschen.

Andreas Hombach ist Bankkaufmann. © MM

Wohnen ist für ihn ein Nachhaltigkeitsthema, sagt der 40-Jährige, der über seinen Schwiegervater Hartmut Hombach zu den Grünen kam und seit zwei Jahren Parteimitglied ist. Er bezeichnet sich als „wirtschaftlich-grün“. Soll heißen: „Ich umarme keine Bäume, ich fahre Auto. Aber ich bin grün in dem Sinne, dass man an die Zukunft denken muss.“ Dazu gehören Kinder und Jugendliche – neben den Vereinen ein weiteres Thema, das Hombach interessiert. Er wünscht sich mehr Angebote von Vereinen und für Heranwachsende.

Hobby-Golfer und Gartler

Hombachs Sohn spielt Fußball im höherklassigen Jugendbereich. Oft ist der 40-Jährige bei den Spielen dabei – gerne, wie er betont. Diese Saison ist er zudem eingesprungen als U15-Trainer beim SC Fürstenfeldbruck. Dieses Engagement endet aber im Sommer, womit mehr Zeit ist für die Kommunalpolitik.

Seine wenige Freizeit verbringt Hombach mit der Familie, beim Golfen und im Garten. In einem Verein ist er nicht. „Oder doch!“, fällt ihm plötzlich ein. „Bei 60plus, familienbedingt.“ Der Verein war vor einiger Zeit von seinem Schwiegervater mitgegründet worden. Und auch wenn Andreas Hombach mit 40 nicht zur Zielgruppe gehört, findet er viele Vereinsveranstaltungen interessiert.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.