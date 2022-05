Neuer Träger für leer stehende Krippe

Von: Helga Zagermann

Teilen

Das Diakonische Werk übernimmt die Krippe. © Beispielfoto: dpa / Monika Skolimowska

In die Krippe im Maisacher Seniorenheim zieht im September wieder Leben ein: Nach längerem Leerstand, weil der bisherige Träger Personalprobleme hatte, ist nun mit dem Diakonischen Werk ein neuer Betreiber gefunden.

Maisach – Die zweigruppige Krippe namens „Zwergenland“ im Erdgeschoss des Arche-Noris-Haus (früher Senivita) an der Lusstraße ist ab September in den Händen des Diakonischen Werks des Evangelisch-Lutherischen Dekanats Fürstenfeldbruck. Die Diakonie zeichnet in der Gemeinde bereits verantwortliche für den Schülerhort in Maisach. Der Gemeinderat votierte einstimmig für die Auflösung des Vertrags mit dem bisherigen Träger, der örtlichen Arbeiterwohlfahrt (AWO), und die Neuvergabe an die Diakonie.

Weil die AWO krankheitsbedingt mit Personalmangel zu kämpfen hatte, ist die Krippe seit Monaten geschlossen. Zuvor war nur eine der beiden Gruppen offen.

Synergie-Effekte

Die Gemeinde hatte wie berichtet ein Interessenbekundungsverfahren gestartet. Neben der Diakonie gab es einen weiteren Bewerber: den Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), der in Maisach bereits die Modul-Kitas „Pusteblume“ und „Schatzgräber“ betreibt.

Für die Diakonie entschied man sich, weil sie das Arche-Noris-Seniorenhaus betreibt und erst eine weitere Kita in Maisach hat. Man hofft zudem auf Synergieeffekte bei Personalproblemen in der Krippe: Dann könnten Betreuer des nahen Kinderhorts Emmaus, die erst ab Mittag im Einsatz sind, vormittags zur Not in der Krippe aushelfen. Das wird auch von Diakonie-Geschäftsführer Alexander Härtlein in der Bewerbung betont.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Zwar liegt die BRK-Kinderkrippe „Pusteblume“ direkt gegenüber des Emmaus-Horts – hier wäre die Nähe zur Krippe im Seniorenheim also ebenfalls gegeben. Doch es handelt sich um eine Modulanlage, die aufgelöst wird, sobald die neue Kita an der Brucker Straße in Gernlinden fertig ist. Dort werden dann alle Schützlinge des BRK betreut. Dann fällt der Aspekt der räumlichen Nähe weg.

Kosten für die Gemeinde fallen nach jetzigem Stand nicht an: Das „Zwergenland“ ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich voll ausgestattet.

Die Gemeinde hatte damals die Räume übernommen, weil der frühere Altenheimbetreiber den Platz für die Tagespflege verkleinern wollte. Und weil die Kommune viel investiert hatte, um dort eine Krippe zu realisieren, sollten die insgesamt 24 Plätze auch besetzt werden können, war sich der Gemeinderat einig.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.