Neuer Verein plant private Grundschule mit innovativen Ideen

Von: Helga Zagermann

Eine Lehrerin will ihre eigene Grundschule gründen. © Sebastian Gollnow/dpa

Seit etwa zwei Jahren arbeitet Pia Heininger an ihrer Idee: Sie will eine neue, innovative Grundschule realisieren. Nun hat die Lehrerin – sie unterrichtet an der Grundschule in Gernlinden – ihre Pläne erstmals öffentlich vorgestellt.

Maisach – Im Maisacher Gemeinderat warb sie um Unterstützung für ihr Projekt, für das sie Ende 2021 mit ein paar Mitstreitern einen Verein namens Innovative Bildung gegründet hat.

Einen Investor und ein Grundstück – das braucht die 38-jährige Mutter von zwei Kindern für ihre Schule. Am liebsten würde sie sie in der Gemeinde Maisach bauen. Sonst aber auch im Landkreis. Das Grundstück sollte 1500 bis 3000 Quadratmeter groß sein, das Gebäude maximal 100 Kinder aufnehmen. Wichtig ist die Nähe zu anderen Schulen, damit man bestehende Sportflächen mitnutzen könnte und diese nicht selbst bauen müsste.

Heininger betont, dass ihr Konzept keine Kritik am staatlichen Schulsystem sei – wenngleich die Arbeit dort durch Rahmenbedingungen erschwert werde. Sie sieht ihre Schule als Ergänzung, als zusätzliches Bildungsangebot. Geplant ist eine staatlich anerkannte Privat-Grundschule. Das Schulgeld werde wohl 170 bis 400 Euro monatlich betragen, je nach Einkommen der Eltern, die eine Solidargemeinschaft bilden („Es ist keine Eliteschule“).

Pia Heininger Verein Innovative Bildung © Privat

Wichtig ist das Konzept: Klassen und getrennte Jahrgangsstufen gibt es nicht. Die Lehrkraft wird zum Lernbegleiter. Statt Frontalunterricht vor Sitzreihen gebe es gemeinsame Vermittlung von Wissen und Können in offenen Räumen. Ein Pädagoge kümmere sich um maximal zehn Kinder. Nur durch die persönliche Betreuung sei echte Inklusion möglich.

Anbieten will Heininger einen „pädagogischen Ganztag“: mit einer Kernzeit von 9 bis 15 Uhr und flexiblen Buchungszeiten von 7 bis 9 und 15 bis 17 Uhr. Auch eine Ferienbetreuung hat sie im Sinn.

Klein anfangen

Nach Genehmigung durch die Regierung soll alles klein anfangen: mit etwa 25 Kindern (fünf bis sieben Jahre) und drei Lernbegleitern. Dann will man langsam wachsen – und die staatliche Anerkennung erhalten. Das ist wichtig für Zuschüsse und den nahtlosen Übertritt der Kinder an weiterführende Schulen. Aus dem Gemeinderat bekam die 38-Jährige viel Lob für ihr Konzept. Die Fraktionen werden es sich nun genauer anschauen und dann beraten, ob man ein Grundstück anbieten will.

Pia Heininger und ihre Vorstandskollegen – eine SEO-Managerin, ein Entwicklungsingenieur, ein Pädagoge und ein Innungs-Geschäftsführer – wollen derweil ihr Netzwerk im Bildungssektor und zu Firmen ausbauen. Und weiter in Maisach und im Landkreis für ihre Idee werben.

