Neues Kinderhaus kostet 6,3 Millionen Euro

Aus dem Gemeinderat

Von Helga Zagermann

Die Planungen fürs neue Kinderhaus in Gernlinden gehen voran. Jetzt lag dem Maisacher Gemeinderat erstmals eine Schätzung der Kosten vor: Es wird eine Investition von 6,3 Millionen Euro nötig.

Maisach – Schon für die Baukonstruktion der Einrichtung an der Brucker Straße in Gernlinden werden über drei Millionen Euro fällig, dazu kommt eine weitere Million für technische Anlagen. Die Kosten für die Ausstattung werden auf 120 000 Euro geschätzt, die Gestaltung der Außenanlagen schlägt mit fast 750 000 Euro zu Buche. Dazu kommen noch die Baunebenkosten und die Erschließung des Grundstücks.

Architekt Achim Füllemann hatte aber auch eine Reserve berechnet, sodass das Projekt insgesamt nicht teurer werden sollte als 6,44 Millionen Euro. In die Ausschreibung der Arbeiten wolle man Anfang 2022 gehen, sagte der Planer. Frühestens im Herbst 2023 könnte das Kinderhaus mit fünf Gruppen in Betrieb gehen. Eine spätere Erweiterung um zwei Gruppen wird gleich komplett vorgeplant.

Eine Diskussion gab es über die Parkplätze. Sieben müssen nach Vorgabe im Bebauungsplan nachgewiesen werden, neun sind nun vorgesehen. Vielleicht ist ein zehnter Stellplatz noch unterzubringen. Das ist Hermine Reitmayr (FW) zu wenig. Sie wiederholte ihre bereits in früheren Sitzungen geäußerte Kritik, dass das Personal für fünf Kita-Gruppen (später vielleicht sogar für sieben Gruppen) sicher nicht mit so wenigen Parkplätzen auskomme. Auch einige Eltern würden kleinere Kinder mit dem Auto bringen oder holen. Sie beantragte, mehr Parkplätze einzuplanen. Doch der gesamte Gemeinderat stimmte gegen sie.

Peter Aust (SPD) sagte, man müsse die Verkehrswende ja irgendwann mal angehen – und bekam Zustimmung von den Grünen sowie von Architekt Füllemann, der sagte: „Je mehr Parkplätze man anbietet, desto mehr Verkehr zieht man rein in ein Gebiet.“

Die Landschaftsarchitektin Claudia Zech fügte hinzu, dass man im Planungsteam lange über die Parksituation diskutiert habe. Aber mehr Stellplätze vor dem Kinderhaus – wie von Reitmayr beantragt – „würden die Eingangssituation zerstören“.

Reitmayr sagte, das Konzept für Haus samt Eingang und Außenanlagen gefalle ihr sehr. Aber die zu wenigen Parkplätze würden bald ein Problem werden.

Lob bekam Zech für die von ihr geplanten Außenanlagen. Dort ist am Rande und in dem kleinen Wäldchen ein weitläufiger Garten vorgesehen: mit Hängematten unter den alten Bäumen, Tipi-Dorf, Tast- und Barfußpfad. Sollte das Haus später um zwei Gruppen erweitert werden, müsste der Anbau in Richtung des Wäldchens erfolgen. Das hatte Waltraut Wellenstein (SPD) Sorgen gemacht. Als sie nun die Planung sah, sagte die frühere Dritte Bürgermeisterin zu Zech: „Sie haben erkannt, dass das Wäldchen ein Kleinod ist und es mit der Gestaltung aufgewertet. Das versöhnt mich.“

Direkt vor den Gruppenräumen sind mehrere Spielelemente geplant. Unter anderem eine Kletterkombi mit Rutsche, ein Seilgarten, eine Tampenschaukel. Um diese drei „Hindernisse“ herum führt eine Bobbycarstrecke. Damit gebe es künftig zumindest dieses Fahrsicherheitstraining in Gernlinden, witzelte Bürgermeister Hans Seidl (CSU) mit Blick auf die von BMW angekündigte Schließung der Driving Academy am alten Flugplatz.

