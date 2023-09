Motorrad wegen fehlenden Schalldämpfers zu laut: Wilde Flucht vor der Polizei

Von: Lisa Fischer

Die Polizei fand die jungen Männer.

Zwei junge Männer haben sich mit der Polizei eine teils wilde Verfolgungsjagd geliefert. Das hat jetzt Konsequenzen.

Maisach/Olching – Es ist einer der wärmeren Abende im März dieses Jahres, als sich zwei junge Maisacher auf ihre Motorräder schwingen, um ein bisschen durch die Gegend zu fahren. An der Allguth-Tankstelle in Geiselbullach – einem beliebten Treff in der Biker- und Tuningszene – machen sie Halt.

Dass die Maschinen der beiden 20-Jährigen zu laut sind, fällt einer Zivilstreife auf. Die Polizisten geben sich zu erkennen und weisen die jungen Männern an, dem Zivilauto zu folgen, runter vom Tankstellen-Gelände auf ein nahes Firmenareal am Gewerbering. Die Motorradfahrer folgen dem Auto. Als die Beamten auf das Gelände abbiegen wollen, geben die beiden Männer auf ihren Motorrädern Gas und flüchten.

Die Verfolgung

Die Polizeistreife nimmt die Verfolgung Richtung Kapellenweg auf, beschleunigt im Gewerbegebiet auf 100 Stundenkilometer, um den flüchtenden Bikern überhaupt hinterherzukommen. An der Kreuzung zum Kapellenweg biegt einer der Fahrer nach rechts ab, über die B 471. Sein Kumpel fährt weiter geradeaus auf dem Gewerbering, die Streife folgt ihm weiter mit hoher Geschwindigkeit. In den 90-Grad-Kurven der Straße hat der Fahrer am Steuer des Polizeiautos Schwierigkeiten, den Wagen in der Spur zu halten, da die Reifen durchdrehen und das Heck immer wieder ausbricht. Der Abstand zum Flüchtigen auf seinem Motorrad wird größer.

Dann biegt dieser am Ende des Gewerberings auf einen Feldweg ein. Die Polizeistreife versucht ihm, mit rund 70 Stundenkilometern über die Huckelpiste zu folgen. Dann müssen die Beamten aufgeben. Allerdings: Es gibt Videoaufzeichnungen von den beiden. So können sie überführt werden.

Rund ein halbes Jahr später müssen sich die beiden Maisacher nun vor dem Brucker Amtsgericht wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen erklären. Grund laut Staatsanwaltschaft: „Die Angeklagten sind mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren und haben grob fahrlässig gehandelt, als sie vor der Polizei geflohen sind.“

Anfeindungen auf Tankstellen-Gelände

Die beiden Motorradfahrer hätten ihr Okay gegeben, als sie auf die Kontrolle hingewiesen wurden, erklärte der Polizist, der als Fahrer am Steuer saß, vor Gericht. „Wir machen solche Kontrollen immer ungern auf dem Tankstellen-Gelände, weil wir dort schon öfter Anfeindungen erlebt haben.“ Mit Blaulicht und dem „Bitte-folgen-Hinweis“ sei die Zivilstreife dann zu dem nahen Gelände gefahren.

Nach der Verfolgungsjagd kehrten die Polizisten zu der Tankstelle zurück, sichteten die Videoaufzeichnung des Shops und notierten sich die Kennzeichen.

Die Angeklagten räumten vor Gericht den Vorfall ein und bedauerten, geflüchtet zu sein. Es sei eine Kurzschlussreaktion gewesen – dabei ging es um einen so genannten Dezibel-Killer, ein Bauteil, das die Schallemissionen eines Motorrads dämpfen soll. „Es tut mir leid, dass ich abgehauen bin. Ich wusste, dass mein dB-Killer nicht verbaut ist und hatte Angst, dass die Polizei das entdeckt“, sagte der Jüngere.

Das Urteil

Die Staatsanwaltschaft forderte unter Berücksichtigung der Geständnisse und weil keine Vorstrafen bekannt sind, eine Geldstrafe in Höhe von je 400 Euro. Außerdem die Entziehung der Fahrerlaubnis für neun Monate.

Zu viel für die Verteidiger der jungen Männer. Da beide Angeklagten beruflich auf ihren Führerschein angewiesen sind, sei ein Fahrverbot von zwei Monaten angemessen. Hintergrund: Bei einem Fahrverbot muss der Führerschein nur abgegeben werden, bis man ihn wieder abholen kann. Beim Entzug hingegen verliert der Fahrer die Fahrerlaubnis und muss sie nach einer Sperrfrist wieder beantragen.

Das Urteil der Amtsrichterin lautete schließlich: drei Monate Fahrverbot, Geldstrafen in Höhe von 400 Euro sowie die Teilnahme an einem Verkehrsseminar.

