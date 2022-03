Ortsverein startet Kegel-Treff für Senioren

„Kegeln ist immer noch gefragt“, sagt der AWO-Ortschef, der die Treffen organisiert. Im Vordergrund soll der Spaß stehen. © Swen Pförtner

Menschen zusammenbringen und Begegnungsräume schaffen: Der Maisacher Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (AWO) ruft eine Kegelgruppe für Senioren ins Leben. Im März wird in der Sportgaststätte Maisach bereits die erste Kugel rollen. Dabei hofft der Ortsverein auf viele begeisterte Kegelfreunde.

Maisach – „Wir wollen die Gemeinschaft älterer Menschen in der Gemeinde stärken“, erzählt der Vorsitzende der Maisacher AWO, Michael Fiedler. Der 77-Jährige erinnert sich noch gut an den Erfolg aus der Vergangenheit: Bis vor fünf Jahren bestand schon einmal eine Kegelgruppe des Ortsvereins. Aus Altersgründen wurde sie aber dann aufgelöst. Zeit für ein Comeback, hat sich der Vorstand daher gesagt.

Weiteres Angebot zu Kaffeenachmittagen

Nach zwei Jahren Pandemie, in der auch ältere Mitbürger darunter zu leiden hatten, dass Veranstaltungen abgesagt und Treffen kaum möglich waren, baut die AWO das Angebot für die Senioren in der Gemeinde wieder aus. Dabei soll die Kegelgruppe helfen. Denn: „Kegeln ist immer noch gefragt“, sagt Fiedler.

Die Maisacher AWO, die zuletzt auch viele ihrer Ausflüge und Feste streichen musste, erweitert mit dem Kegeln das bestehende Programm der Kaffeenachmittage, die immer dienstags in Maisach und donnerstags in Gernlinden stattfinden.

Mittwochs geht es„in den Vollen“

Idealerweise soll es immer mittwochs „in die Vollen“ gehen. Aber auch andere Tage seien denkbar, sagt Fiedler. Vorerst findet am Mittwoch, 23. März, von 16 bis 18 Uhr das erste Treffen statt. Nach Möglichkeit soll die Kegelgruppe alle zwei bis vier Wochen zusammenkommen. Beim ersten Mal gilt es, Detailfragen zu klären. Beispielsweise, was die Gruppe spielen möchte. Denn bei Kegeln gibt es ja viele Varianten. Ideen darf freilich jeder einbringen.

Die sportliche Leistung wird nicht im Vordergrund stehen, vielmehr geht es um eine schöne Zeit und das Gemeinschaftsgefühl: „Wir wollen gemütlich die Kugel schieben“, erklärt Michael Fiedler: „Unser Ziel ist nicht das Gewinnen, sondern die Freude am Spiel.“

Fünf Begeisterte hätten sich schon gefunden, der AWO-Chef hofft allerdings noch auf weitere Kegelfreunde: „Zehn bis zwölf Leute dürfen wir gerne werden.“

Sportgaststätte ist so etwas wie Vereinsheim

Mit der Sportgaststätte an der Alten Brucker Straße 18 in Maisach steht bereits der Treffpunkt für die Kegelnachmittage fest. Damit setzt die AWO auf Bewährtes: Das Lokal gilt als Vereinsheim, hier finden auch die dienstäglichen Kaffeenachmittage statt: „Wir haben immer beste Erfahrungen mit all unseren Feiern und Veranstaltungen dort gemacht“, berichtet Fiedler. Auch die gute Erreichbarkeit und Barrierefreiheit sprächen für die Sportgaststätte. Die Wirte Georgios und Chrisoula Kyrillidis freuen sich jedenfalls auf neue Kegler.

Weitere Informationen und Anmeldung beim Vorsitzenden der Arbeiterwohlfahrt Maisach, Michael Fiedler, unter der Telefonnummer (0 81 41) 9 52 24. Matthias Kast

