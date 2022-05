Feuerwehr, Bauhof, Rathaus: Maisach plant drei riesige Neubauten

Von: Helga Zagermann

Rathaus Maisach: Seit Jahren bräuchte die Verwaltung mehr Platz. © mm

Neues Feuerwehrhaus, neuer Bauhof und ein neues Rathaus: Maisach will am Strasserwinkel ein Verwaltungs- und Rettungszentrum schaffen. Der Gemeinderat stimmten den drei Standorten zu. Die Planungen für das Großprojekt starten nun.

Maisach – Es gibt zwei grundlegende Probleme. Das Haus der Maisacher Feuerwehr an der Kandlerstraße kann dort nicht erweitert werden – zumindest nicht zukunftsfähig und auch nicht ohne größere Eingriffe in den benachbarten Spielplatz. Also wurde nach einem neuen Standort gesucht. Auch das Rathaus ist schon lange zu klein. Derzeit brauchen 55 Mitarbeiter in Alt- und Anbau einen Arbeitsplatz, in einigen Jahren werden es aber 70 bis 75 sein.

Geeignete Bauplätze im Ortszentrum gibt es nicht. Weder für das Gerätehaus noch für die Gemeindeverwaltung. Fündig wurde man am Strasserwinkel. Dort wird dem Feuerwehr-Neubau oberste Priorität eingeräumt: Für die Rettungszentrale soll der Bauhof sein Gelände hergeben. Die Feuerwehr bekäme eine direkte Ausfahrt auf die Estinger Straße und soll, wenn möglich, die Bauhofhallen weiternutzen. Der Bauhof würde dann nach Süden rutschen, auf die Wiese zwischen Zugspitzstraße, Gleisen und Volksfestplatz.

Lärmschutzriegel am Volksfestplatz

Bürgermeister Hans Seidl (CSU) erklärte, dass der Bauhof nicht nur deswegen umziehen solle, weil man Platz für die Feuerwehr brauche: „Der Bauhof hat auch Kapazitätsprobleme. Dort brauchen wir ein neues Sozialgebäude und mehr Platz für die Fahrzeuge.“ Nicht zuletzt hofft man, so der Bürgermeister, dass neue Bauhofhallen das angrenzende Wohngebiet vor Lärm vom Volksfestplatz schützen können.

Bleibt das Rathaus. Dafür ist das gemeindliche Grundstück zwischen Schützenheim und der Straße „Am Strasserwinkel“ auserkoren – auf der Wiese steht derzeit der Container-Kindergarten „Schatzgräber“. Die Kinder sollen dann in die neu zu bauende Kita an der Brucker Straße in Gernlinden umziehen.

Verwaltungszentrum für 15 Millionen Euro?

Der Gemeinderat votierte einstimmig für alle drei Standorte am Strasserwinkel. Vorteil des Neubau-Trios wäre, dass man eine gemeinsam genutzte Energiezentrale errichten könnte. Jetzt geht’s ins Verfahren – für alle Bauten ist eine europaweite Ausschreibung nötig. Anfang 2023 will man ein Planungsbüro festlegen. Erst dann ist eine Kostenschätzung möglich. Doch natürlich kursieren bereits Zahlen. Für den Rathaus-Neubau müsse man mit mindestens 15 Millionen Euro rechnen, heißt es.

Ob noch Geld für das Verwaltungsgebäude da ist, wird sich zeigen, wenn Bauhof und Feuerwehrgerätehaus neu gebaut sind. Denn in dieser Reihenfolge sieht es der Zeitplan vor: Nach den Planungen, die mindestens ein Jahr dauern, zieht der Bauhof nach Süden. Dann bekommt die Wehr ein neues Domizil. Ende 2026, Anfang 2027 könnte sie umziehen.

Provisorium bei der Feuerwehr

Einstweilen muss der Betrieb an der Kandlerstraße weiterlaufen. Das neue Maisacher Drehleiterfahrzeug soll in einer Leichtbauhalle Platz finden – bis zum Umzug. Beim sogenannten Feuerwehrspielplatz, so Seidl, werde es deswegen ein oder zwei Jahre Einschränkungen geben.

Beschlossen wurde zudem, eine Informationsveranstaltung für die Maisacher Feuerwehrler anzubieten. Gottfried Obermair (FW) hatte gefordert, man müsse den Ehrenamtlichen genau erklären, warum der jetzige Standort keine Zukunft habe.

Standort in Gernlinden ist zukunftsfähig

Nach dem Feuerwehrhaus Gernlinden fragte Peter Aust (SPD). Er beantragte eine Untersuchung, ob eine Erweiterung am Standort möglich sei. Denn wenn auch hier ein neuer Platz gebraucht werde und ein Neubau näher an den neuen Standort der Maisacher Wehr rückte, könne man auch gleich ein Haus für beide Wehren zwischen Maisach und Gernlinden bauen. Bürgermeister Hans Seidl (CSU) sagte, das Gerätehaus in Gernlinden könne in Richtung Brucker- und Anzengruberstraße erweitert werden. Austs Antrag fiel durch.



Auch über die anderen Ortswehren wurde kurz gesprochen. Das Haus in Rottbach kann am Standort ausgebaut werden, in Überacker braucht es einen Neubau nahe dem jetzigen Standort. Und für die Malchinger Wehr ist ein Areal nahe Bahnhof für ein neues Haus gesichert. zag

