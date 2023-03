Einbruch in Werkstatt: Diebe beschädigen auf Beutezug Luxuswagen - Zeugen gesucht

Von: Lisa Fischer

Teilen

Ein geparkter Suzuki ist am Mittwoch in Holzkirchen ins Rollen geraten - mit Folgen. (Symbolbild) © picture alliance / dpa

Großen Schaden angerichtet haben Einbrecher in einer Autowerkstatt. Dabei ging es ihnen nur um eines: Teure Alufelgen, die die Täter mitgenommen haben.

Maisach - Diebe haben in einer Autowerkstatt in Maisach zugeschlagen und einen hohen Schaden angerichtet. Die Polizei ermittelt.

In der Nacht auf Samstag, 11. März, wurde laut Polizei in einer größeren Autowerkstatt im Maisacher Ortsteil Überacker eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zu einer verschlossenen Halle, in der sich überwiegend teurere Fahrzeuge befanden.

Die Einbrecher waren laut Polizei nicht auf Bargeld oder auf die wertvollen Autos selbst aus sondern hatten es auf vier hochpreisige Alufelgen abgesehen. Diese entfernten sie laut Polizei derart unfachmännisch, dass dabei ein Schaden weit über 20 000 Euro am Luxuswagen selbst entstand.

Die vier Alufelgen mit Bereifung haben einen Wert in Höhe von 12 000 Euro. Wie die Polizei weiter berichtet, muss das Diebesgut mit einem größeren Fahrzeug, möglicherweise einem Transporter, weggeschafft worden sein.

Wer in der Nacht auf Samstag eine verdächtige Beobachtung gemacht hat, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte, wird gebeten, sich bei der Polizei Olching zu melden. Hinweise an Telefon (0 81 42) 29 30.

In Germering ist ein Fall von Selbstjustiz in der Nacht auf Sonntag eskaliert. Ein Mann warf einem Autofahrer ein Stück Holz vor den Pkw.

Weitere Nachrichten von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Blaulichtticker.