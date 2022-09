Optische Wirkung und Schattenwurf: Anwohner haben Bedenken wegen Windrad

Maisach

Von Andreas Daschner schließen

Das geplante Windrad 850 Meter südlich von Prack stößt in dem Maisacher Gemeindeteil auf Widerstand. Im Gemeinderat nimmt man die Bedenken ernst.

Rottbach – Bürgermeister Hans Seidl (CSU) hatte zu einer Infoveranstaltung ins Sportheim Überacker eingeladen. Im Mai hatte er an gleicher Stelle erstmals die Pläne für das Windrad vorgestellt – bei der Bürgerversammlung vor damals 60 Zuhörern. Dieses Mal waren mehr als 100 Bürger da. Die erfuhren, dass das Windrad höher wird, als vor gut drei Monaten angekündigt. Statt von einer Nabenhöhe von 180 Metern und einem Rotor mit 110 Metern – was eine Gesamthöhe von etwa 235 Metern ergibt – ist nun zwar nur noch von 166 Metern Nabenhöhe, aber von einem Rotordurchmesser von 160 Metern die Rede. Gesamthöhe: knapp 250 Meter.

Eher im Norden

Mehrere Pracker äußerten Bedenken wegen der optischen Wirkung und des Schattenwurfs. Einer meinte, man könne das Windrad doch nördlich von Prack errichten. „Die Menschen sind Richtung Süden orientiert. Ich habe das Windrad lieber im Rücken als vor mir“, sagte der Mann. Eine Anregung, die Seidl prüfen lassen will.

Bedenken wegen des Schattenwurfs konnte der Rathauschef nicht ausführlich diskutieren. Denn dazu wird noch ein Gutachten erstellt. „Es gibt klare gesetzliche Regelungen dazu“, sagte Seidl. So müsse ein Windrad abgestellt werden, sobald ein Wohnhaus länger als 30 Minuten am Tag den Schatten der Anlage abbekommt.

Schon so viele Radfahrer

Ein anderer Pracker fühlte seinen Ortsteil benachteiligt: „Wir haben schon drei Biogasanlagen um uns herum, der Räuber-Kneißl-Weg bringt uns jedes Wochenende Radfahrer, die in die Gärten schauen – was müssen wir Pracker noch erdulden?“ Ein Vorwurf, den Seidl zurückwies – zumal inzwischen insgesamt sieben Anfragen für Windräder an Standorten in der Gemeinde vorliegen. „Wir muten den Prackern nicht mehr zu als allen anderen, wenn der Ausbau regenerativer Energien überhaupt eine Zumutung ist.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Seidl verwies auf das Wind-an-Land-Gesetz. In dessen Rahmen verpflichtet der Bund die Länder, bis 2032 insgesamt 1,8 Prozent ihrer Flächen für die Windkraft zur Verfügung zu stellen. Für die Gemeinde Maisach mit einer Fläche von 53 Quadratkilometern wären dies 954 000 Quadratmeter für die Windkraft.

Steuerung

Passiert dies nicht, werden die Windräder privilegiert und können einfach ohne Bebauungsplan mit den Abständen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz errichtet werden. „Eine sinnvolle Steuerung ist der Gemeinde dann aus der Hand genommen“, betonte Seidl. Er wolle die Gemeinde möglichst dahin bringen, dass sie sich selbst versorgen kann. „Nur so werden wir unabhängig und unerpressbar“, sagte er mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen.

Auch die Gemeinderatsfraktionen sprachen sich geschlossen für den Ausbau regenerativer Energien aus. Angelika Simon-Kraus sagte: „Unsere Kinder werden durch die Klimakrise größere Zumutungen ertragen müssen, als ein Windrad in 850 Metern Entfernung zu sehen.“ Peter Aust (SPD) meinte mit Blick auf fossile Energieträger und Atommüll: „An einem Windrad ist kein Kamin, kein Abflussrohr und es bleibt auch kein gelbes Fass übrig.“

Energiereferent Gottfried Obermair (FW) erklärte, dass das Windrad nicht um jeden Preis durchgedrückt werde. „Wenn zu viel dagegen spricht, werden wir es nicht bauen.“ Ist der Standort aber nach den Gutachten geeignet, müsse man die Energiewende vorantreiben. „Das wird nicht unsichtbar möglich sein“, sagte er mit Blick auf die optischen Auswirkungen der Anlage.

Auch interessant: Stadtwerke: Erfolg der Windräder macht Lust auf mehr

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.