Brot am Wertstoffhof entsorgt: Supermarkt erntet Shitstorm - Polizei ermittelt

Von: Tobias Gehre

Massig Brot auf einem kleinen Wertstoffhof bescherte einem Supermarktbetreiber einen Shitstorm – zu unrecht. © Privat

Lebensmittel, die im Müll landen, das kommt heutzutage gar nicht mehr gut an. Das hat der Betreiber eines Supermarktes jetzt zu spüren bekommen – obwohl er überhaupt nichts für die Misere kann.

Maisach/Puch - Toni Leich fiel aus allen Wolken, als er am Mittwoch plötzlich die Polizei am Hörer hatte. Was ihm die Beamten erzählten, konnte er zunächst nicht glauben. Zwölf große Plastikkisten, gefüllt mit Brot aus seinem Supermarkt sollten an einem kleinen Wertstoffhof im Fürstenfeldbrucker Stadtteil Puch stehen.

„Ich wusste erst gar nicht was los ist“, sagt Toni Leich, der in Maisach einen Edeka-Markt betreibt. Erst als die Polizei ein Foto schickte, dämmerte ihm, was passiert sein musste. Da hatte sich der Fall allerdings schon im Internet herumgesprochen. In der Folge gingen wütende Facebook-Kommentare und E-Mails bei dem Ladenbetreiber ein.

Mittlerweile ist das Rätsel gelöst: Der Supermarkt-Betreiber spendet nicht mehr verkäufliche Lebensmittel regelmäßig an Organisationen, die sie verteilen: Etwa an die Tafeln für Bedürftige in Maisach und Fürstenfeldbruck oder an die Lebensmittelretter. Brot wird häufig als Tierfutter genutzt. Für diese Verwendung waren eigentlich auch die Brote vorgesehen, die am Mittwoch am Wertstoffhof in Puch auftauchten.

Mittlerweile ist die Sache ein Fall für die Polizei. Die hat ermittelt: Der 54-jährige Fahrer, der das Brot am Supermarkt abgeholt hatte, hat die Lebensmittel entsorgt. Warum er das getan hat, bleibt sein Geheimnis. Kein Geheimnis sind die Folgen für den Mann. Er bekommt eine Anzeige nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz, sagt ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Um das Brot kümmerte sich der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB), der für die Wertstoffhöfe zuständig ist. In den Mägen von Tieren dürfte es aber wohl nicht mehr landen.

