Rätsel um zwei Brände

Von: Helga Zagermann

Nach zwei rätselhaften Bränden in Maisach hat die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) © dpa

Nach zwei rätselhaften Bränden in Maisach hat die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Maisach - Gegen 17.40 Uhr wurde von einem Anwohner der Metzgerstraße ein brennendes Quad gemeldet. An dem Fahrzeug, das durch die alarmierten Kräfte der Feuerwehr schnell abgelöscht werden konnte, entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Verletzt wurde niemand. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Das Quad wurde sichergestellt.

Zwei Stunden später dann kam es in einer Tiefgarage an der Bahnhofstraße zu einer starken Rauchentwicklung. Wie sich herausstellte, war in Einkaufswägen eines dort ansässigen Verbrauchermarktes Feuer gelegt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Auch in diesem Fall wurde niemand verletzt. Nachdem das Feuer abgelöscht war, musste die Garage durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr belüftet werden, um diese rauchfrei zu bekommen.

In beiden Fällen hat die Kripo die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die an den genannten Örtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08141) 6120 zu melden.