Nach Pause: Arbeit mit Energienutzungsplan geht weiter

Von: Helga Zagermann

Bereits im Juni 2021 lag im Rathaus Maisach ein Energienutzungsplan vor. (Archivfoto) © mm

Die Gemeinde will weiter an ihrem und mit ihrem Energienutzungsplan (ENP) arbeiten. Den Plan müsse man als Chance sehen, hieß es aus der FW-Fraktion.

Maisach - FW-Fraktionschef Gottfried Obermair hatte die neuerliche Beschäftigung mit diesem Thema durch einen Antrag ins Rollen gebracht und war geradezu euphorisch, dass sich der Gemeinderat nun mit einem Grundsatzbeschluss einhellig zu dem Plan bekannte. „Das ist ein Meilenstein“, sagte er. Man dürfe den ENP nicht als Korsett, sondern müsse ihn als Chance sehen.

Bereits im Juni 2021 lag ein Energienutzungsplan, erstellt von einem Fachbüro, vor. Die erste Klimaschutzmanagerin im Rathaus, Constanze Neumann, trieb dann das Projekt voran. Aber nur kurze Zeit. Denn bereits im Herbst 2021 verließ sie das Maisacher Rathaus, nach nicht einmal einem Jahr dort. Seitdem war die Stelle unbesetzt.

Doch nun gibt es einen neuen Beauftragten für Energie und Klimaschutz im Rathaus: Jason Podt. Zudem hat Max Bichel die Nachfolge des Umweltbeauftragten Eugen Bachhuber angetreten, der in den Ruhestand gegangen ist. Daher hatte Obermair beantragt, dass der ENP mit den darin vorgeschlagenen 15 Maßnahmen nun endlich die offizielle Freigabe durch den Gemeinderat erhält.

Ein ENP dient als kommunales Planungsinstrument: Ziel ist, eine möglichst verbrauchsarme, auf erneuerbare Energien gestützte, intelligente Stromversorgung in einem Gebiet (zum Beispiel in einer Kommune) zu installieren. Beim Ziel waren sich auch alle einig, nicht aber beim Weg dorthin. Obermair forderte, mehr Kraft in die Sachen hineinzustecken. Aber man solle bitte „realistische Pakete schnüren“ und sich dann zeitliche Vorgaben setzen, wann Zwischenziele erreicht sein sollen. Wichtig sei, messbare Ziele zu haben.

Der Gemeinderat einigte sich darauf, den Plan als Basis des weiteren Handelns zu nutzen. Um keine Zeit zu verschwenden, soll eine kleine Runde gebildet werden: mit Podt, Bichl, Bürgermeister Hans Seidl (CSU), Energiereferent Obermair und Umweltreferentin Heike Demant (Grüne). Man werde machbare Zwischenschritte definieren und Vorschläge an den Gemeinderat machen. Dieser entscheidet dann, was zum Beispiel beim Ausbau von Windkraft und Solarparks, bei energetischen Sanierungen und klimaverträglichen Mobilitätskonzepten geschehen soll.

