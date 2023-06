Entsorgungsunternehmen will in Maisach Energie aus Biomüll erzeugen

Von: Helga Zagermann

Biomüll kann energetisch verwertet werden. © dpa

Das Entsorgungsunternehmen Remondis möchte in Maisach eine Vergärungsanlage bauen. Dort könnte Biomüll aus den Landkreisen Bruck, Dachau und Starnberg zu Energie und Kompost verarbeitet werden.

Maisach/Landkreis – Mindestens zwei Landkreise sollten sich für das Projekt zusammentun – und schnell sein.



Seit Monaten wird darüber diskutiert, wie und wo der Landkreis Fürstenfeldbruck seinen Biomüll jetzt in der Energiekrise wertvoll umwandeln könnte. Eine mögliche Lösung wurde nun im Maisacher Gemeinderat präsentiert. Das Entsorgungsunternehmen Remondis präsentierte seine Pläne für eine Vergärungsanlage. Man sehe das als Alternativkonzept zur Verwertung in Augsburg.



Option Augsburg ungewiss

Zuletzt hatte der Kreistag nämlich über eine Kooperation mit der AVA in Augsburg nachgedacht. Dort gibt es eine Vergärungsanlage, die erweitert werden könnte. Doch dann hatte die AVA die Pläne wegen zu hoher Kosten auf Eis gelegt. Jüngst hieß es dann aber wieder, die AVA werde die Erweiterung nochmals prüfen.

Remondis jedenfalls will bauen, so schnell wie möglich und gerne in Maisach. Dazu sollten sich nach Konzept des Unternehmens drei Landkreise zusammenschließen. Von dem Trio würden jährlich 34 000 Tonnen Bioabfall kommen. Für den Rest bis zu den 50 000 Tonnen, die man für die Wirtschaftlichkeit der Anlage bräuchte, würde Remondis sorgen.



Remondis-Geschäftsführer Frank Gärtner sagte, für das Projekt würde sogar der Bioabfall aus zwei Landkreisen ausreichen. Man könne auch dann für eine Auslastung der Anlage sorgen. Laut Gärtner müsste schnell eine Entscheidung der Kreistage fallen.



Anlieferung über B 471

Denn wenn sich die Landkreise Starnberg und Dachau doch der AVA in Augsburg für eine Erweiterung der dortigen Anlage anschließen würden (oder einem anderen Unternehmen), käme zu wenig Biomüll aus der Region in der geplanten Anlage in der Gemeinde Maisach an.



Dort möchte man zwischen Bahngleisen, einem bestehenden und einem geplanten Solarpark sowie der FFB1 die Vergärungsanlage bauen. Man geht von 20 Anlieferung pro Tag aus. 17 Sammelfahrzeuge aus den drei Landkreisen und drei Sattelzüge mit Material aus umliegenden Landkreisen kämen dort wochentags über B 471, Staatsstraße 2054 und Kreisstraße FFB1 an.



Geruchsbelästigung in Wohngebieten?

Mit Geruchsbelästigung in Wohngebieten sei nicht zu rechnen, sagte Remondis-Projektmanager Ulrich Steinborn bei der Präsentation im Gemeinderat. Der Bioabfall wird zu Biomethan (Gas) oder Strom, beziehungsweise Wärme umgewandelt. Zudem bleibe Kompost über, der in der Landwirtschaft sehr gefragt sei.

Die Mitglieder des Maisacher Gemeinderats waren von dem Projekt Vergärungsanlage angetan. Die Fraktion der Grünen wünscht sich allerdings einen anderen Standort für die Anlage. Nächste Woche diskutiert nun der Werkausschuss des Fürstenfeldbrucker Kreistags erneut über das Thema Bioabfallvergärung.

So verlief die Debatte im Gemeinderat - Grüne gegen den Standort

Maisach – „Green and clean“: Unter diesem Namen möchte das Entsorgungsunternehmen Remondis in Maisach eine Vergärungsanlage zur Bioenergieerzeugung bauen. Die im Gemeinderat vorgestellten Pläne haben für Interesse gesorgt. Es gab aber auch Diskussionen über den Standort.

Indem man den Bioabfall aus möglichst drei Landkreisen (Bruck, Dachau, Starnberg) in Maisach vergäre und dadurch Energie und Kompost gewinne, wolle man in der Region Kreisläufe schließen, sagte Jan Endres. Er leitet in Singen am Bodensee eine Vergärungsanlage von Remondis und stellte das Prinzip vor. Maisach würde von Einnahmen bei der Gewerbesteuer profitieren, zudem durch zwölf Arbeitsplätze.



Bürgermeister Hans Seidl (CSU) sagte, man könne das produzierte Biomethan wohl gleich in die nahe Hauptgasleitung einspeisen. Laut Remondis würde die geplante Anlage den jährlichen Erdgasverbrauch von 2300 Drei-Personen-Haushalten abdecken. Möglich wäre auch die Umwandlung in Strom/Wärme, aber dann bräuchte man ein Blockheizkraftwerk beziehungsweise Wärmenetz.



Als Standort ist eine Fläche an der FFB1 im Gespräch – zwischen Bahngleisen, einem bestehenden und einem geplanten Solarpark. Seidl hält das Gebiet für ideal: eben wegen der Hauptgasleitung, der Anbindung (keine Anlieferung durch Wohngebiete) und den Energieabnehmern in Maisach nördlich der Bahn und in Germerswang. Entstehende Gerüche würden nicht in Siedlungsareale gelangen.



Wenn man überhaupt etwas rieche, fügte Remondis-Projektmanager Ulrich Steinborn hinzu. In Freiburg betreibe man eine Vergärungsanlage in der Stadt, zwischen einem Schnellrestaurant und dem Fraunhofer-Institut. Da solle man hinfahren: „Ihr müsst es selbst erschnüffeln – stinkt’s oder stinkt’s nicht?“ Endres ergänzte, bis auf den Anlieferungsbereich sei alles eingehaust.



Die Grünen sind für eine solche Anlage, aber wie berichtet gegen den Standort. Man befinde sich zu nahe an einem Biotop. Heike Demant (Grüne) ließ sich von den Remondis-Vertretern bestätigen, dass auch andere Standorte möglich wären. Es braucht keinen großen Abstand zwischen Vergärungsanlage und Gebäuden.



Demant sagte, aus Fairnessgründen solle man auch die AVA hören. Die Augsburger prüfen, ihre Vergärungsanlage zu erweitern und mit Bioabfall aus umliegenden Landkreisen zu füttern.



Gottfried Obermair (FW) lobte das in Maisach geplante Projekt. Er betonte: „Die Energiewende ist nicht unsichtbar. Mir ist so etwas lieber als ein Kernkraftwerk.“



Der Gemeinderat beschäftigt sich in einer Klausur am 8. Juli mit der Vergärungsanlage, zudem mit Geothermie und einer möglichen Fernwärmeversorgung durch die GfA. Im September ist eine Info-Veranstaltung für Bürger geplant.



