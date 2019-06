Ringen um Krippenplätze und Personal

In Maisach fehlen mehr als 20 Krippenplätze. Container sollen eine kurzfristige Lösung bieten. Langfristig wird die Kommune aber wohl nicht um den Bau weiterer Krippen und Kitas herumkommen.

Maisach–Die Situation bei den Kindergarten- und Hortplätzen in Maisach betrachtet Bürgermeister Hans Seidl (CSU) einigermaßen entspannt. „Wir können allen, die einen rechtlichen Anspruch haben, einen Kindergartenplatz bieten“, sagt der Rathauschef. Bei der Nachmittagsbetreuung könnten ebenfalls alle Elternwünsche berücksichtigt werden, obwohl mittlerweile 90 bis 95 Prozent der Schüler in den Hort gehen, so Seidl.

Problem bei den Krippenplätzen

Anders sieht es jedoch bei der Betreuung der Kleinsten aus. Wie Amtsleiter Peter Eberlein im Gemeinderat erläuterte, fehlen nach derzeitigem Stand ab September 24 bis 28 Krippenplätze – und das trotz der neuen Krippe im Elvivion-Altenheim, in dem 24 Plätze in zwei Gruppen entstehen.

Zum Start des Kita-Jahres wird die Kommune die Ansprüche der Eltern nicht erfüllen können. Aber bis Oktober oder November ergibt sich eine Notlösung: Sobald nämlich das Haus für die Mittagsbetreuung (MTB) an der Grundschule Maisach fertig ist, zieht die MTB aus den Containern an der Lusstraße aus und dort ein. „Anschließend beginnen wir sofort mit dem Umbau der Container“, sagt Seidl. Sie sollen zwei Krippengruppen Platz bieten. Allerdings sei mit der Fertigstellung nicht vor Herbst zu rechnen. „Ich denke, wenn wir die Plätze ab November anbieten, können die Eltern das überbrücken.“

Zahl der Kinder steigt

Generell ist die Nachfrage nach Krippenplätzen eine Herausforderung. Der Anteil der Kinder in der Gemeinde, die angemeldet werden, „ist zuletzt von 50 auf 60 Prozent gestiegen“, sagt Seidl. Er glaubt, dass das Ende der Fahnenstange damit längst nicht erreicht ist. Eine weitere Steigerung auf 80 bis 85 Prozent hält er für durchaus möglich – bei gleichzeitigem Anstieg der absoluten Kinderzahlen.

Zwei Gründe hat Seidl für den Boom ausgemacht: den neu eingeführten Zeitkorridor, in dem die Eltern entscheiden, ob ihr Kind eingeschult werden soll, und die vergünstigten Kita-Plätze. „Durch den Einschulungskorridor sind einige Kinder nicht in die Schule gewechselt, die man nun länger betreuen muss“, sagt er. Damit bleibt ein Kindergartenplatz besetzt, das Krippenkind kann nicht nachrücken. Außerdem hätten viele Eltern die vergünstigten Kita-Plätze dazu genutzt, längere Betreuungszeiten zu buchen.

Personal wird gesucht

Für eine neue Krippe oder Kita in Malching hat sich die Gemeinde Grund gesichert. „Für Maisach sind wir in Verhandlungen“, sagte der Rathauschef. Doch das räumliche Problem ist nur die eine Seite der Medaille: „Ein großes Problem wird das Personal werden.“ Schon jetzt ringen die Kommunen um Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen. Knackpunkt wird sein, ob man die nötigen Kräfte findet: „Wenn nicht, dann haben wir zwar Krippen, können dort aber nicht die vom Platz her mögliche Zahl an Kindern betreuen.“