Wahl-Lokale sollen zusammengelegt werden: Kampf um das Kreuzerl dahoam

Von: Helga Zagermann

Teilen

Das Feuerwehrhaus in Rottbach hat immer auch als Wahl-Lokal gedient. © mm

Maisach – Rottbach ist ein kleiner Ort. Verwaltungstechnisch gehört er zur Gemeinde Maisach – ebenso wie einige andere kleinere Dörfer. Und so war es nur eine Mitteilung am Ende einer Gemeinderatssitzung der Gesamtkommune: Weil es immer mehr Briefwähler gibt, sollten die Wahllokale von Rottbach und Überacker und die von Germerswang und Malching zusammengelegt werden. Das Gremium nahm diese Information durch das Rathaus hin, ohne Diskussion.

Doch tags darauf meldete sich Gemeinderatsmitglied Stefan Pfannes (CSU). In einer Mail ans Rathaus schreibt er: „Ich bin stocksauer und fühle mich von der Verwaltung hinters Licht geführt.“ Die Schließung eines Wahllokals sei eine fundamentale Entscheidung und könne nicht einfach am Ende einer Sitzung mitgeteilt werden.

Der innere Patriot

Beim nächsten Treffen des Gremiums, als das Thema wegen seiner E-Mail wieder auf der Tagesordnung stand, legte der Rottbacher Pfannes nach. Der „innere Patriot“ in ihm wolle weiter in Rottbach wählen – zumindest noch dieses eine Mal bei der Landtagswahl. 45 Jahre nach der Gebietsreform – 1978 wurde das bis dahin eigenständige Rottbach Maisach zugeschlagen – müsse eine Wahl in Rottbach noch möglich sein.

Immer mehr Briefwähler

Florian Wiesent, im Maisacher Rathaus für Wahlen verantwortlich, argumentierte mit Zahlen. Bei der Bundestagswahl 2021 kamen demnach nur 150 Rottbacher ins Wahllokal. Durchschnitt in Maisacher Urnenwahlbezirken seien 491 Wähler. Man brauche immer mehr Brief- und weniger Urnenwahlbezirke. Bei der anstehenden Landtagswahl rechne er mit einer Wahlbeteiligung von 80 Prozent, davon 60 Prozent Briefwähler. Heißt: Im Rottbacher Feuerwehrhaus, wo bisher gewählt wurde, würden nur 124 Bürger ihr Kreuz machen – betreut von acht Wahlhelfern.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die Einteilung von Stimmbezirken ist Sache der Gemeindeverwaltung. Der Gemeinderat musste also nicht gefragt werden. Aus dem Landratsamt heißt es zudem, bei weniger als 50 Wählern pro Stimmbezirk muss zur Wahrung des Wahlgeheimnisses die Auszählung einem anderen Wahlvorstand übertragen werden. Dies gelte es zu vermeiden.

Emotionale Sicht setzt sich nochmal durch

Doch nur mit Zahlen komme man nicht weiter, sprang Christa Turini-Huber ihrem CSU-Kollegen im Gemeinderat bei: „Das sind gewachsene Orte und Traditionen, das ist eine emotionale Geschichte. Die Volksseele brodelt.“

Also gab der Gemeinderat der Verwaltung mehrheitlich mit auf den Weg, die Wahllokalzusammenlegung zu überdenken. Das habe man getan, berichtet Wiesent – obwohl außer der Pfannes-Mail keine weiteren Klagen im Rathaus eingegangen seien. Doch der Patriot hat gesiegt: Am 8. Oktober wählen Rottbacher und Überackerer jeweils in ihrem Ortsteil. Wiesent: „Das ist aus emotionaler Sicht das Beste, nicht aus fachlicher Sicht.“

Malchinger und Germerswanger haben bereits am 8. Oktober einen gemeinsamen Stimmbezirk in Malching. Gottfried Obermair (FW) aus Germerswang meinte dazu, man arbeite ohnehin viel mit Malching zusammen.

Zur Europawahl 2024 müssen dann auch die Rottbacher auswärts wählen – in der Turnhalle von Überacker. Oder sie machen Briefwahl, ganz patriotisch daheim.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.